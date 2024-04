¿Cómo explotar tu sensualidad si eres mamá o estás metida en el arquetipo de la madre?

Sabías que dentro de ti viven 4 mujeres las cuales tienen un don especifico y que por falta de conocimiento de ellas no las estas usando en su máximo potencial. Dentro de cada una de nosotras habitan 4 Diosas que son: El Arquetipo de la Niña la que sueña y es dulce. El Arquetipo de la Joven la sensual y la que se atreve.

El Arquetipo de la Adulta la responsable que es madre. El Arquetipo de la Anciana la sabia, la maga, la hechicera. Como sabes en el artículo anterior hablamos de que las mujeres estamos ligadas a la energía de la Luna ya que somos ciclistas como ella y nuestra energía es circular.

La luna tiene sus cuatro ciclos luna negra, luna creciente, luna llena y luna menguante y esos ciclos son congruentes con los cuatro arquetipos de la mujer; la niña, la joven, la adulta y la anciana. Todas ellas viven en ti, pero al no conocerlas no las sabes utilizar cuando más las necesitas o en otros casos solo te mantienes existiendo en una de ellas mientras las demás están desconectadas de ti o las tienes dormidas.

En esta ocasión nos vamos a enfocar en las mujeres que son madres (arquetipo de la adulta) y que han perdido su sensualidad por ocuparse de las labores del hogar, los hijos, trabajo etc.

Si bien son funciones que se deben cumplir por la responsabilidad de tener una familia y la bendición de ser madres hay que recordar algo muy importante y es el sentirse MUJER justamente ese es el punto que más se olvida por las responsabilidades que la vida te pone en el camino. Puedes ser y cumplir con todas tus tareas al cien por ciento, pero sin olvidarte de disfrutarte como la mujer que eres.

¿Qué es lo que pasa cuando pierdes tu sensualidad como Mujer? La respuesta es muy fácil, tienes a tu joven dormida. En el Arquetipo de la Joven está la sensualidad y la sexualidad de la mujer.

Recuerdas cuando eras joven ¿Cómo eras? En nuestra etapa de jóvenes cuando recién estábamos conociendo y experimentando la vida, el gusto por los hombres teníamos todas las hormonas alborotadas porque querías mostrarte, brillar, llamar la atención, captar la atención y mirada de las personas, te atrevías hacer cosas sin preguntarle a nadie y sin esperar el permiso o aprobación de alguien. Simplemente tomabas decisiones y hacías lo que querías.

Te vestías con ropa que te hacía ver y sentir sexy; minifaldas, vestidos, tacones, maquillaje, peinado, etc. Eras divertida y libre. Y seguramente al leer esto vas a decir; pero ahora es diferente porque tengo tantos años, soy mamá, no tengo tiempo para arreglarme, los niños, mi marido, el trabajo, la casa, etc, etc, etc…

Para todo hay tiempo si te sabes organizar y sobre todo si se trata de ti, la sensualidad de una mujer más que estar en lo que usas y como caminas está en tu esencia en cómo te sientes contigo misma “Como es adentro es afuera, como yo me siento por dentro lo reflejo por fuera”.

La sensualidad y el sentirse sexy está en la opinión y perspectiva que tienes sobre ti. ¿Qué es lo que piensas de ti? Te ves como una mujer bonita, hermosa, sensual y sexy. ¿Te amas, te honras y reconoces tal como eres? ¿Cuándo te miras al espejo te admiras y ves toda la belleza física que tienes en frente o lo primero que haces es verte el más mínimo defecto, criticarte, juzgarte y desvalorizarte?

Te pongo un ejercicio muy fácil recuerda como eras de joven, que te gustaba hacer, como te vestías, que experiencias vivías y escribe todo lo que más recuerdes de tu etapa de joven (Ojo, solo cosas positivas te tu joven, no involucres nada negativo) de lo que salga en este ejercicio escoge lo que sientes que te puede servir ahora para acercarte a tu joven y empieza a usarlo.

Si necesitas hacer un cambio de look HAZLO, si necesitas cambiar tu estilo de vestir ATRÉVETE, planea una cita romántica con tu pareja, sal a bailar y DIVIERTETE, si sientes que debes trabajar en tu amor propio y confianza busca esa transformación, consigue ayuda con un profesional está bien y es perfecto, recuerda que todas las personas tenemos algo en que trabajar.

Despierta esa joven sensual, sexy, atrevida y liberada que vive en ti, reconoce el valor y el don que tiene para ti y sobre todo abrázala, reconcíliate con ella. Ámala, Hónrala y Reconócela.