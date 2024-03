“Ahí está pintada Colombia”: indignación por condena a la influencer Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano ayudó en la fuga de su madre, la ex senadora Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela. Esto fue en 2019 y gracias a esto, ella se hizo influencer. Pero todo terminaría para ella con la sentencia que le acaba de imponer el Tribunal Superior de Bogotá, que le negó la prisión domiciliaria y aumentó su condena a 13 años y ocho meses de cárcel , que en redes sociales se ha calificado de injusta y excesiva.

El abogado de la influencer, Miguel Ángel del Río, presentará recurso de casación ante la Corte Suprema, que tiene la decisión final.

#NoticiaW | Tribunal confirmó condena contra Aida Victoria Merlano Manzaneda por haber participado en la planeación y ejecución de la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo. Además, aumentó la pena a 13 años y 8 meses de cárcel y revocó la prisión domiciliaria. pic.twitter.com/Ql7NU0DXnx — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 21, 2024

Ahora, al saberse la sentencia, el caso de la influencer es comparado con el de otros grandes asuntos judiciales en Colombia que tuvieron sentencias mucho más cortas, como el caso de Felipe Muñoz, ex integrante de la banda ‘Tres de Corazón’, condenado a siete años de prisión por aborto sin consentimiento.

Y por otro lado, se compara el caso de Aida Victoria con el de otros políticos que han “hecho cosas peores” y que han tenido hasta prisión domiciliaria.

“Qué condena tan injusta”: se solidarizan con Aida Victoria por resolución del Tribunal Superior de Bogotá

Aunque ha sido criticada por varias polémicas, e incluso por ser novia de Westcol, la política colombiana y sus condenas dan mucho material para sus defensores, sobre todo porque algunos de ellos ocupan cargos gubernamentales aún con procesos e investigaciones.

Ufff me parece un poco injusto esto.

13 años de prisión intramural para esta joven mientras que otros bandidos de verdad siguen disfrutando la vida sin pagar por nada de lo que hacen 🤦‍♀️🤦‍♀️. https://t.co/4mXRyyg060 — Paola Herrera (@PaoHerreraC) March 21, 2024

“Me parece exagerada y desbordada la condena a Aida Victoria Merlano, ni a Uribe le han cantado tantos años de cárcel, que sí que ser novia de Westcol es hasta criminal y tales, pero tampoco pues...”, “Aida Victoria Merlano no es mujer de mi agrado porque habla mucha vaina en redes, sin embargo yo por mi mamá me hago es matar. Y ella ha ido a audiencias y a rendido cuentas. NO ES JUSTA su sentencia de 13 años. Y al caído caerle NO señor, y los CHAR? Robando”.

Hay que recordar que la madre de Aida Victoria destapó varios secretos de una de las familias más poderosas de Barranquilla. De hecho, Alejandro Char es el actual alcalde de la ciudad, a pesar de las investigaciones en su contra.