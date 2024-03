¿Los verdaderos jueces? Un estudio revela la influencia de los peludos en nuestras relaciones amorosas

¿Alguna vez te has preguntado si tu perro está de acuerdo con tu elección de pareja? ¡Pues no estás sola! Según un estudio reciente realizado por Burns Pet Nutrition y publicado en Daily Mail, nuestras adorables mascotas pueden tener una opinión muy clara sobre nuestras relaciones amorosas.

En la encuesta, que abarcó a 2.022 personas, se descubrió que el 69% de las mujeres solteras confían en el juicio de sus perros para evaluar a posibles compañeros amorosos. Y no solo confían en el instinto de sus peludos, sino que también están dispuestas a actuar en consecuencia: el 59% admitió que cancelaría una cita si su perro no aprueba a la persona.

Pero, ¿y los hombres? Bueno, parece que son un poco más flexibles en este aspecto. Solo el 41% de los encuestados masculinos afirmaron que dejarían a alguien si su perro no lo aprueba. Parece que las mujeres son las que más confían en el juicio canino cuando se trata de relaciones amorosas.

Pero aquí viene lo interesante: la tendencia es aún más pronunciada entre los millennials. Esta generación, conocida por su fuerte conexión con los animales, está más dispuesta que nunca a seguir el consejo de sus peludos amigos. De hecho, el 54% de las personas de entre 25 y 34 años y el 53% de las personas de entre 35 y 44 años están dispuestas a cambiar de pareja si su perro no la aprueba.

Entonces, ¿qué nos dice esto? Puede que nuestras mascotas tengan una sabiduría especial para detectar el verdadero carácter de las personas. Y es que ellos tienen la capacidad de sentir quiénes se portan bien con sus dueños y quiénes no.

Las mujeres prefieren pasar con su peludo antes que con una pareja

Una encuesta realizada por Just Right by Purina, reveló que de 1.000 dueños de perritos, la mitas de las mujeres de este número de encuestados, señaló tener preferencia a pasar tiempo con sus canes que con sus novios. De hecho el 55% de todo el universo de encuestados mencionó que sus amigos de cuatro patas han sido un soporte ante circunstancias adversas o tras haber recibido malas noticias.

Tal vez sea hora de estar más atentas a lo que nuestros amigos peludos pueden sentir y olfatear sobre nuestras vidas, especialmente en el ámbito amoroso. ¡Al fin y al cabo, el amor es peludo pero seguro!

