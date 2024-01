Danilo Carrera: “La espontaneidad es la belleza natural de todas las mujeres”

En una entrevista exclusiva, este talento ecuatoriano, nos cuenta de los proyectos que plasmará este 2024. El reconocido actor ecuatoriano, destacó -sin duda alguna- en el 2023.

Vivió un año espectacular, lleno de eventos internacionales, representando con orgullo a Ecuador, el país de la Mitad del Mundo, en diversas plataformas internacionales. Desde el 2011, Danilo ha sentido la responsabilidad de ser embajador tricolor en cada actuación y proyecto en el extranjero.

Danilo Carrera, actor, presentador y futbolista ecuatoriano. Foto: Byron Vera

El año pasado, por ejemplo, se sumergió en eventos de gran envergadura, como el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo, donde tuvo la responsabilidad de ser el presentador para América Latina, Europa del este, África y EE.UU. También brilló como conductor en los Billboard, compartiendo escenario con algunos de los artistas más grandes del mundo.

El exparticipante de MasterChef Celebrity comparte su visión sobre representar a Ecuador en el escenario internacional, expresando: “Es una responsabilidad enorme. Si me equivoco o no cumplo, afecta a mi país y a quienes represento. Estuve con los artistas más grandes de la música.

Esa noche estuve con Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Manuel Turizo, Tini, Marc Anthony, es decir, debo hacer mi trabajo bien en donde sea que esté, no quiero que digan: ahí están los memes de Danilo, el que se equivocó.

No me han hecho bullying todavía, por suerte, pero sí sé que somos un país que está muy activo en redes sociales y claro, pues al final del día para muchas personas en el extranjero yo soy la cara de Ecuador, no puedo equivocarme. Asumo cada reto con mucha emoción pero con alta responsabilidad”, cuenta sonriente.

Su nuevo proyecto y el compromiso de responsabilidad social con Ecuador

Además de sus logros en el entretenimiento, el actor revela emocionantes proyectos futuros, incluyendo una serie con Telemundo y dedicación a labores sociales en Ecuador. Su compromiso con la responsabilidad financiera y la donación de su salario completo de MasterChef demuestra su deseo de contribuir positivamente a la sociedad. “Voy a devolver un poquito a la gente de mi Ecuador por todo su apoyo”.

La experiencia de MasterChef Celebrity

Respecto a su paso por MasterChef Celebrity señaló que la gente puede percibir cosas que no son ciertas y que “viene de ciertas personas, que obviamente, quieren atacarte. Pueden hablar pero yo me llevo bien con todos o, bueno no con todos, pero con la mayoría sí. En realidad me divertí muchísimo, que eso es lo más importante para mí. Haber estado con Felipe, esa parte fue fuera de serie, trabajar con mi hermano haciendo el show me dejó una gran satisfacción”, contó.

Vivir la resiliencia en familia

Hace tres meses, Danilo se mudó a Miami junto a su madre, Elsita, quien recientemente tocó la campana de la celebración por acabar el tratamiento en un centro médico en el que recibía quimioterapias por cáncer. Él no quería separarse de ella y más bien le dio toda su energía para acompañarla en su proceso en el país del norte. “Me la traje conmigo, es nuestro motor”, dice emotivo. Acaba de cumplir 35 años y lo celebró junto a su familia.

Pese a su éxito, Danilo mantiene una conexión fuerte con Ecuador y anhela compartir experiencias culinarias, extrañando especialmente platos emblemáticos como el encebollado y el tigrillo. Su autenticidad y aprecio por la comida ecuatoriana demuestran su arraigo a sus raíces.

“La verdad, siempre extraño a nuestra gastronomía tan típica. Donde sea que esté, por ejemplo cuando viví en México, cero restaurantes de comida ecuatoriana. En Miami hay un par, es rico pero nada supera nuestra sazón. Amo el verde, en cualquiera de sus presentaciones: bolón, tigrillo, patacones, etc”, enfatiza el presentador.

Las confesiones de su corazón...

En cuanto a su vida personal, él despeja rumores sobre su relación con la Miss Universo, subrayando la importancia de mantener una relación laboral respetuosa y profesional. “No estamos juntos, nunca hemos tenido una relación amorosa. Ella es una chica que está representando a los latinos a nivel mundial de una manera increíble, entonces solo le deseo lo mejor a Sheynnis Palacios, la Miss Universo”, afirma.

Ante mi pregunta de ¿cómo está su corazón? Danilo responde muy dinámico, como su personalidad: “El cardiólogo dice que está saludable y que puedo seguir corriendo. Así que, sin ningún problema, gracias por preguntar”, sonríe. Sin embargo, en otro cuestionamiento similar sobre cuál sería su pareja ideal y en un despiste en su respuesta confiesa: “Es que ella ya lo tiene”. Entonces al parecer alguien lo conquistó.

“Debe existir esa habilidad de exteriorizar su belleza interna. Lo he dicho, cuando una mujer se ríe, se ríe de verdad y no está pensando: ¡Ay, me río muy así, me río muy bochornoso! Nada, si te da ganas de carcajearte y morirte de la risa a reírte con recelo y vergüenza, pues hay una evidente diferencia.

Creo que la espontaneidad es la belleza de todas las mujeres. Hoy en día volvemos a lo mismo con las redes sociales, estamos tan en la posición de mostrar lo ‘perfecto’ y realmente nadie es perfecto. ¿Mírame, cómo estoy? O sea mírame, estoy aquí sin zapatos, tomándome fotos y conversando. Olvidemos la perfección y seamos reales. Creo que una mujer real enamora, a mí me encanta”, describe.

