¿Perrhijos y gathijos?, curiosidades de las familias interespecie

Una familia interespecie está conformada por humanos y animales, y es que cuando amas incondicionalmente a tus pequeños compañeros gatunos o perrunos los consideras un miembro más de la familia.

Por lo general quienes deciden conformar estas familias son las parejas jóvenes que han optado por la opción de no tener hijos por razones diversas como el querer viajar y conocer lugares alrededor del mundo, pensar que no están listos o simplemente no está en sus planes de vida e incluso otros mencionan que es demasiado caro mantener hijos humanos.

Familias interespecie Foto: Pinterest

Es así como muchas relaciones deciden adoptar un nuevo compañero perruno o gatuno para convertirlos en un miembro más de su núcleo familiar.

De manera que estos pequeños nos acompañan no sólo en la cotidianidad sino en las salidas y vacaciones familiares.

Esta tendencia que se ha extendido a través de todo el mundo invita a reflexionar sobre las actitudes hacia los animales en general y sobretodo, los animales de compañía.

Sin embargo, es muy importante mencionar que el sometimiento a nuestros hábitos y normas de naturaleza humana puede ocasionar sufrimiento al animal.

Cabe mencionar que es necesario evitar caer en situaciones de sobreprotección, exagerado consentimiento e incluso abusos de poder.

Sin lugar a duda, nuestros compañeros nos enseñan a desarrollar tareas de cuidado, a relacionarnos con otras especies y sobretodo, a experimentar el cariño y la fidelidad incondicionales.

