¡$250 al año!: Fiorella Bruno exige a Fernando Tufiño pagar todo el colegio de su hijo

Fiorella Bruno exige a su ex pareja, Fernando Tufiño que cumpla con el pago total del colegio de su hijo Vittorio, pues señaló que ha recibido $250 por un año y tres meses.

“Me he callado muchísimo tiempo y que no crea que porque ha mandado $250 por un año y tres meses ya es el gran padre porque jamás ha estado presente y ni estará. Lo único que le estoy pidiendo es que pague el colegio de mi hijo hasta que se gradúe así mi hijo no lleve su apellido”, dijo Fiorella.

Estas declaraciones han causado que seguidores reaccionen y no apoyen a la influencer, pues señalan que si el pequeño no lleva el apellido del padre, ella no tiene derecho a exigir nada.

“Pero ella mismo decidió ponerle su propio apellido, o sea se supone que si no quieres apellido ni nada, tampoco deseas dinero”, “al momento que ella no le puso sus apellidos le quitó responsabilidad al padre. Y por ley no puede exigir que le pague los estudios al niño, porque prácticamente no es hijo de él. Ahora que si él fuera un buen padre, si lo hiciera”, son algunos comentarios de internautas que no apoyan a Fiorella, quien además señaló que en 4 años ella ha mantenido a su hijo y nadie le ha dado un centavo.

Ante estas declaraciones Fernando se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram, pues no tiene intenciones de dar entrevistas como su ex pareja. “Dejamos que fueran $250 mensuales y algunas ocasiones un poco más por algunas fechas especiales. Jamás me he nombrado como buen padre porque sé que me falta mucho para poder serlo”, dijo en una historia de Instagram.

Además, mencionó que inicialmente acordaron que sería $700, pero la situación no permitió que cumpla con el pago. Sin embargo, sostuvo que el colegio cuesta cerca de $400 y alega que debieron consultar si podía o no pagar esa cantidad antes de inscribirle a su hijo.