¿Qué herida emocional debes sanar según tu signo zodiacal?

Esta vez de la mano de la mitología griega, hablamos de uno de los personajes más simbólicos del mundo de la astrología, el Quirón.

Este personaje representa aquel aspecto herido de nuestra vida desde el nacimiento.

Quirón es un planetoide descubierto en la década de 1970. Su recorrido incide directamente en cada signo y de manera simultánea, revela aquella herida que debemos aprender a sanar.

Quirón en la mitología griega

Desde la mitología griega, esta criatura fue un centauro sabio y amable a diferencia de lo que los caracterizaba, pues eran conocidos por ser salvajes.

Por el contrario, Quirón como un ser noble y solidario aprendió de Apolo el arte de curar y de aliviar el dolor. Desde su origen tiene una herida por la que deberá atravesar el sufrimiento y la muerte para ser sanado.

Según señala Daniela Barranco, coach astrológico, Quirón en nuestra carta natal representa el sufrimiento que produce la herida. Es ahí donde se originan nuestros dones para llegar a la autocuración.

Este proceso solo es posible cuando se ha aceptado la condición de estar irremediablemente heridos, pues somos seres que sufrimos.

Así, Quirón se relaciona con la herida que proviene de la limitación de encarnar en un cuerpo físico, y por lo tanto limitado, y a la decisión que se produce al encarnar entre el aspecto animal y el aspecto espiritual.

Conoce la herida que debes sanar según tu signo

El signo y la casa donde tenemos Quirón nos enseña a abrazar el dolor y sobretodo, aprender de él. Este proceso nos permite aceptar siendo compasivos y sabios para ayudar.

¡Atención signos de fuego! Aries, Leo y Sagitario

Quirón en Aries o en casa I

Si naciste entre el 21 de marzo y el 19 de abril

Herida: siento que no puedo llevar la vida por la dirección que quiero, falta de independencia, miedo o rechazo a quien soy.

Don: creer en ellos mismos y acompañar a otros a ello.

Su herida se asocia a la seguridad interna y la confianza para asumir riesgos personales. Tienen miedo a tomar la iniciativa y a hacer cosas nuevas. Sus complejos están relacionados con imperfecciones físicas que pasan desapercibidas para los demás.

Posee habilidades para impulsar a los otros a confiar en ellos mismos y a emprender caminos autónomos y a asumir riesgos. Los demás se sienten estimulados ante su magnética presencia que los estimula a la valentía y la individualidad.

Ilustración Aries. Foto: pixabay.

Quirón en Leo o en Casa V

Si naciste entre el 23 de julio al 22 de agosto

Herida: no me siento reconocido o visto, no soy especial.

Don: creer en tu expresión y acompañar a otros a que lo hagan.

Existe una herida para mostrarse de forma auténtica, le cuesta expresarse de modo espontaneo y vive con miedo a hacer el ridículo. Suele sentir bloqueada la creatividad y la autoexpresión pues le cuesta aceptarse a sí mismo tal y como es por un excesivo anhelo de impresionar a los demás.

Posee maestría sanadora para que los otros desarrollen confianza en ellos mismos, sabe validar la creatividad ajena, estimula lo genuino y los modos excéntricos de expresión en otros pues no juzgan ni ridiculizan al diferente.

Ilustración Leo. Foto: pixabay.

Quirón en Sagitario o en casa IX

Si naciste entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre

Herida: no puedo confiar en la vida, siento que nadie cree en mí.

Don: maestro, enseñar, acompañar a otros a que aprendan a confiar.

Posee una herida en la entrega y la confianza en otros. Se sostiene en la creencia de que todo depende de sí mismo porque si no el mundo lo perjudicara. Se siente ajeno a las creencias sociales, culturales o religiosas que los rodean.

Posee maestría sanadora para que los otros encuentren sentidos vocacionales y respuestas trascendentes. Es un eterno viajero en busca de la verdad y conocimiento.