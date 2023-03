Los Teranes obtienen el título de Guinness World Records

El intento para alcanzar el título de Guinness World Records fue realizado por la familia Terán, en Quito –Ecuador, el 9 de abril de 2022 con la presentación del musical Jesucristo Superstar, y adjudicado el 5 de enero de 2023. La presentación pública del récord GUINNESS adjudicado oficialmente, se realizó el pasado martes, 7 de marzo, en el teatro San Gabriel, con la presencia del elenco, importantes medios de comunicación e invitados especiales.

La familia Terán logró imprimir su nombre en el libro de los GUINNESS WORLD RECORDS en la categoría de The Most Family Members in a Musical o “El mayor número de miembros familiares en un musical” con un total de 36 integrantes de 3 generaciones (padres, hijos y nietos), 27 adultos y 9 niños, más la participación de un grupo coreográfico de 12 bailarines y una banda en vivo de 7 músicos. De esta manera, Los Teranes se convierten en el elenco familiar escénico musical más grande del mundo.

Tres generaciones de la familia quiteña de artistas conformaron el elenco del musical Jesucristo Superstar con el que ganaron este récord. Para lograrlo, enviaron a GWR, diversas comprobaciones sobre el parentesco que los une como hermanos, padres, hijos y nietos de la familia Terán, y sobre la experiencia en el ámbito teatral/musical que se requería para lograr este récord mundial.

La familia Terán tuvo este sueño desde el año 2009, pero, es el día 9 de abril de 2022, a las 20h30, en el Teatro San Gabriel de Quito, que se presentó la función de intento por el récord. Para cumplir con todas las exigencias de Guinness World Records (GWR), la función contó con la asistencia de dos testigos de honor: Alexandra Cabanilla, cantante, compositora y actriz, y el Dr. Ramiro Noriega, ex Rector, fundador y Presidente de la Universidad de las Artes del Ecuador, quienes enviaron una declaración firmada certificando la actuación y canto de la familia en la obra. Luego de un largo y arduo trabajo de codificación de documentos, fotografías, videos, certificados de parentesco, entre otros, se envió un total de 430 archivos con evidencias, entre los que se logró recopilar la experiencia de Fausto y Miguel Terán Guerra, los hermanos mayores, con audios de canciones que se grabaron en el año de 1969.

Finalmente, en enero de 2023 la familia Terán obtuvo el título y notificación oficial de la obtención del GUINNESS WORLD RECORD en la categoría de The Most Family Members in a musical, reconocimiento que compartieron con mucho orgullo a todo el país la noche del 7 de marzo en un evento de presentación del título del récord mundial con el elenco familiar e invitados especiales. “Esperamos que este reconocimiento inspire a otros artistas ecuatorianos para que continúen luchando por conseguir sus sueños. Este es, probablemente, el primer récord GUINNESS WORLD RECORDS en el ámbito artístico para el país y esperamos que puedan haber muchos más,” manifestó Pancho Terán durante el evento de celebración.

Anuncio nueva temporada del musical JESUCRISTO SUPERSTAR en Quito

14 años después de su primera función, LOS TERANES anuncian una nueva temporada del musical JESUCRISTO SUPERSTAR con el elenco ganador del récord GUINNESS WORLD RECORDS The Most family members in a musical, siendo el elenco escénico-musical más grande del mundo. La cita es en el Teatro San Gabriel, los días 7, 8, 9 y 14, 15, 16 de abril de 2023, viernes y sábados a las 20h30 y los domingos a las 18h00.

Sinópsis del proceso de obtención del Récord Guinness

La familia Terán (Los Teranes) realizó su primera temporada del musical Jesucristo Superstar en abril de 2009 en el Teatro Nacional Sucre, con 35 miembros de la familia. Montaje realizado con base en la obra musical de Andrew Lloyd Weber, y la lírica de Tim Rice. 14 años después, la familia continúa poniendo en escena este musical. En 2022, Los Teranes aplicaron y lograron un récord mundial GUINNESS WORLD RECORDS, convirtiéndose en el elenco familiar escénico-musical más grande del mundo.

Juan Carlos Terán es el Director General del elenco y por lo tanto de la función que intentó el récord Guinness, quien además interpretó a Herodes; Martín Terán estuvo en el papel de Jesús; Pancho Terán interpretó a Judas, el antagonista de la obra, Mía Terán dio vida al personaje de María Magdalena, Felipe Terán fue Pilatos.