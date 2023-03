Ruth E. Carter, la primera diseñadora afroamericana en ganar dos premios Oscar

Durante la gala de los premios Oscar 2023 las películas nominadas a Mejor Diseño de Vestuario 2023 fueron: Babylon – Mary Zophres, Black Panther: Wakanda Forever – Ruth E. Carter, Elvis – Catherine Martin, Everything Everywhere All At Once – Shirley Kurata y Mrs Harris Goes To Paris – Jenny Beavan.

A pesar de que se especulaba que la ganadora sería Catherine Martin por su increíble trabajo en la recreación de los atuendos del rey del rock & roll en la película Elvis, fue Ruth E. Carter quien dio la sorpresa por segunda ocasión, pues en 2019 ganó el Oscar por mejor diseño de vestuario en Black Panther y esta vez en Black Panther: Wakanda Forever.

Black Panther y Black Panther: Wakanda Forever, una celebración de la herencia negra

Cuando realizaba los atuendos para Black Panther el equipo de trabajo de Ruth E. Carter estuvo conformado por más de 100 personas entre modistas, artesanos y pintores quienes lograron un estilo afro futurista.

En una entrevista para la revista de moda y tendencias Vogue, la diseñadora estadounidense Ruth E. Carter dijo que seleccionó algunos detalles de diversas tribus indígenas para aplicarlas a un modelo futurista.

Fue así como la directora de vestuario luego de realizar una investigación exhaustiva sobre las tribus indígenas y viajar a territorios sudafricanos, logró captar algunos detalles de la indumentaria incluyendo armaduras, colores y pieles que reflejan algunos símbolos de las culturas africanas.

La vestimenta logra ser un elemento para celebrar una herencia.

Durante el pronunciamiento de su discurso de aceptación Ruth E. Carter agradeció a su madre quien falleció a los 101 años y pidió a Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther que falleció con cáncer en 2020 que cuidara de ella.

Además, agradeció a la academia por reconocer el superhéroe que es una mujer negra. Así reivindicó la presencia de la mujer afro en el mundo del cine y espera que haya más que se sumen a este éxito.