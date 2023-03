“Ellas hablan”, el filme inspirado en una comunidad menonita de Molotschna en Bolivia

Sarah Polley y Miriam Toews hicieron una magnífica adaptación a la pantalla grande, pues el relato se inspira en un caso real de abusos sexuales que vivieron alrededor de 150 mujeres en una colonia menonita en Bolivia.

La novela “Ellas hablan” de Miriam Toews fue publicada en 2018 y nombrada como Mejor Libro del Año por la sección de Crítica Literaria del periódico The New York Times. Esta obra maestra aborda los casos de al rededor de 150 mujeres y niñas que fueron dopadas y abusadas sexualmente. Esta comunidad en particular que se asentó en Bolivia en búsqueda de libertad y respeto hacia su cultura y se opone a la modernidad, por lo que promulga vivir una vida sencilla sin mayores lujos.

Actualmente, en Bolivia existen más de 100 colonias menonitas que a lo largo de los años se han dedicado a diversas actividades comerciales como la agricultura y la ganadería llegando a transformase en grandes potencias.

Sin embargo, esta comunidad ultra conservadora tiene un pasado turbio, pues en 2009 varios hombres fueron detenidos y condenados a prisión por violación y abuso sexual de cerca de 150 mujeres y niñas.

“Ellas hablan”, la respuesta que imaginó Toews

En aquella comunidad los hombres habían dopado a las mujeres para aprovechar su estado de vulnerabilidad y abusar de ellas. Sin embargo, las mujeres se mantenían en silencio por temor, vergüenza y sobretodo porque para los comuneros se trataría de alucinaciones o de algún ente demoníaco haciéndose presente.

Es así como Miriam Toews imaginó en su libro la respuesta de aquellas mujeres. Una respuesta que afronta los abusos y propone otros caminos que van más allá de la sumisión que pregona la religión y la misma cultura.

Otros caminos son posibles y Ellas hablan es un filme con una mirada llena de sensibilidad para pensar en las situaciones de cientos de mujeres que viven situaciones de abuso y que se mantienen en silencio. El primer paso para cambiar el orden de las cosas es imaginar que puede ser diferente, como Toews.