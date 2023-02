Andrea Legarreta rompe en llanto en ‘Hoy’ tras anunciar su separación

Como era de esperarse la conductora se presentó en el programa ‘Hoy’, pero esta emisión fue diferente, ya que después de haber hecho oficial su separación con Erik Rubín apareció públicamente para hablar de la decisión que tomaron como pareja.

Rubín y Legarreta recién anunciaron su separación el día de ayer, a través de un comunicado que compartieron en sus cuentas de redes sociales lo hicieron oficial.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja” explicaron.

Andrea Legarreta en ‘Hoy’

Tan solo a inicios del 2023 la pareja hizo un viaje en familia por Japón, los cuales se mostraron enamorados y más felices que nunca, pero tras las declaraciones que hicieron todo parece indicar que desde ese momento ya tenían lista su decisión, solo era cuestión de tiempo para anunciarla.

En compañía de sus compañeros Andrea inició el programa como cada mañana, pero esta vez siendo el centro de atención por todos los televidentes.

“Nuestra compañera y amiga de vida esta pasando por un proceso difícil como persona y con todo respeto te lo decimos, pues a veces uno tiene que venir y dar la cara” dijo entre lagrimas Galilea Montijo.

Los conductores la acompañaron en lo que parece ser uno de los momentos más complicados de su vida. Legarreta volvió a leer el comunicado que hace unas horas publicaron en redes sociales, por lo cual en varios momentos se detuvo, ya que rompió en llanto.

“No hay desamor, hay amor, ayer Erik y yo antes de enviar el mensaje encendimos una vela y nos abrazamos mucho y lloramos mucho, es muy difícil. Es que a veces si hay mucho amor, pero hay cosas que cambian como pareja” agregó la presentadora.