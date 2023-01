¿Qué es la molécula de Dios?: causas efectos y beneficios

Las terapias ancestrales empiezan a tomar protagonismo entre los distintos métodos de curación emocional o espiritual. “Jaguar”, chamán ecuatoriano nos detalla más acerca de este proceso natural hecho con base en la ayahuasca, pero ¿qué es y cuáles son sus efectos?

¿Qué es la molécula de Dios y por qué está entre las terapias más eficaces?

¿Qué es la ayahuasca?

La ayahuasca es una bebida con propiedades psicodélicas obtenida por la cocción de plantas de la selva amazónica junto a las hojas de otra planta conocida como la chacruna. El resultado es una poción con un fuerte poder alucinógeno y, para él experto, sanador.

¿Qué es la molécula de Dios?

La sustancia que está detrás de las alucinaciones es el DMT (N,N-dimetiltriptamina). Conocido popularmente como “molécula de Dios”, se trata uno de los compuestos psicoactivos más potentes que existen. Es capaz de producir experiencias que, en intensidad, superan las asociadas con las dosis estándar de la mayoría de los psicodélicos administrados por vía oral y, de hecho, de la mayoría de las otras categorías de drogas.

¿Cómo actúa la ayahuasca?

A lo largo de nuestras vidas, vamos acumulando traumas y experiencias conflictivas, muchas de las cuales nuestra parte consciente esconde debajo de la alfombra como si nunca hubiesen existido, de forma que no tengamos que vivir con ese dolor. Lo que ocurre es que siguen ahí, condicionando sin saberlo muchos aspectos de nuestra existencia, de nuestra relación con los demás y con nosotros mismos.

“La sustancia al entrar al cuerpo produce entre otros efectos alteraciones en la percepción y la cognición que permiten abrir determinadas puertas que nuestro cerebro tenía cerradas, en la mayoría de los casos como mecanismo de autodefensa”, revela el chamán.

La ayahuasca podría mostrarte con nitidez aquellos recuerdos que ahora tu mente adulta es capaz de ponerlo en su sitio, de procesar y asumir que en muchos de los casos son las secuelas que hoy te limitan. En la mayor parte de los casos hay momentos de la infancia que repercuten en tu vida amorosa y puede ser porque en ella estás proyectando la relación que tienes con tu madre o existen problemas sexuales se vean asociados a el fruto de un abuso que sufriste en tu infancia.

Pero quienes la han utilizado afirman que es una herramienta poderosísima para reconectar contigo mismo, para desintoxicarte de muchas cosas que te impiden ser feliz y para conocer otro plano de tu existencia al que no habías tenido acceso antes. Por eso, las ceremonias de toma de ayahuasca están incrementando en los últimos años en nuestro país.

¿Beneficios terapéuticos?

Diferentes estudios han concluido que la ayaguasca puede ayudar al tratamiento de la depresión, en concreto a aquellos pacientes que no responde a los métodos convencionales. Sin embargo, no son sólo eso, algunos trabajos científicos también apuntan que esta sustancia puede ser una gran herramienta a la hora de tratar a sujetos adictos al alcohol, a la heroína o la cocaína debido a que es una sustancia que no crea dependencia.

Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que no todas las personas son aptas para este proceso, sin embargo, el experto se asegura de realizar un estudio a cada uno de sus pacientes.