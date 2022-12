Cábalas, rituales y todo lo que ansias saber para este 2023 en la edición número 53 de Nueva Mujer Ecuador

Estamos a pocos días de terminar el año 2022. Estos últimos meses se convierten en el pretexto perfecto para realizar ciertas actividades que de alguna u otra manera terminarán con las malas energías que dejó el año. Las cábalas y rituales se convierten en los protagonistas de estas fechas. Así que pensando en toda la información que quieren leer nuestras lectores hemos preparado esta edición.

Edición 53 de Nueva Mujer Ecuador

Diciembre trae color, alegría y momentos en familia. En decoración traemos: armoniza tu hogar con elementos y colores que potencian tu vida: decoración con Feng Shui para el 2023. Cinco actividades clave con las que puedes fluir para atraer más oportunidades en el 2023, según la organización de tu hogar.

A propósito de esta temporada de fiestas, celebra momentos con tus seres queridos con nuevas tendencias de alimentación saludable. Susan Bowerman, directora de nutrición de Herbalife Nutrition, propone otro enfoque para estas ocasiones en las que se sirva comida ligera, fresca y saludable para que los invitados se sientan especiales, pero no demasiado llenos.

Este año el maquillaje definitivamente llevará una actitud glam. Para esto Ivana Rivera, maquilladora profesional nos comparte algunos consejos y trucos para que seas la reina de la noche.

Finalmente, cerra el año con la mejor actitud, no es suficiente, cerra el año junto con los ciclos que viviste este u otros años es fundamental. La mayor parte de la gente conoce cómo cerrar un ciclo, el hecho de cambiarse el look, cortarse el cabello o simplemente acabar con una etapa, ¿pero qué herramientas emocionales me liberan de esta fase? Fernanda Gómez Estrada, especialista en hipnosis holística, nos comparte todo acerca del proceso sanatorio emocional, para avanzar y progresar este 2023 en todos los aspectos: económico, amoroso y emocional.