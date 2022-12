Estos son los regalos que no debes dar, según el Feng Shui en esta Navidad

La Navidad está en la vuelta de la esquina, y analizar los regalos para compartir en estas festividades te tiene estresada y analizando con mesura qué regalar y qué no.

La experta Fascia Ulloa explica cuáles son los obsequios que no debes dar. Aquí te hemos traído una pequeña lista, según el feng shui, pues pueden emitir una energía diferente a lo que pretendes.

No armas, juguetes u objetos que tengas puntas filudas

En la mayor parte de ocasiones las personas solemos pensar que, los objetos preferidos para las personas son los destapa vinos, abrecartas, juego de cuchillos u objetos decorativos con espadas, pues esto simboliza el deseo de violencia hacia la persona, por ello el feng shui sugiere evitar regalar cualquier tipo de arma, incluso si se trata de juguetes para niños.

No dar relojes

Es muy común regalar relojes, a la pareja, a un familiar o cualquier miembro del hogar e incluso en los intercambios del trabajo, etc. Sin embargo, según el feng shui no es malo usarlos, el problema nace cuando lo consideras como un presente y esto simboliza mala suerte “te quieren contar el tiempo”, volviéndose en un mal augurio para la vida.

No objetos viejos: ropa, electrodomésticos, muebles y otros

Por lo general, las familias suelen heredar objetos viejos (en buen estado) que ya no usan, por tanto los regalan. Para la experta, no se deben regalar pues es como si le desearas más pobreza a la persona que le obsequias, aunque esa no sea tu intención.

No regales adornos, ropa o cualquier objeto que tenga calaveras

La moda, no incómoda, bien dice el dicho. Pero dar un presente que obtenga calaveras, aunque sean simpáticas o estén a la moda no es recomendable regalarlas, pues inconcientemente estás deseando la muerte a la persona.

Cuadros o imágenes que reflejen sufrimiento

En muchas ocasiones creemos que los cuadros o adornos son la mejor opción y sí, en la mayor parte de los obsequios es lo único que se nos viene a la mente, sin embargo, toma en cuenta que regalar cuadros o imágenes que reflejan dolor, es como si eso le desearas de manera inconciente a la persona que le regalas.