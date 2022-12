¡Yo te creo! Decenas de personas se solidarizan con Nina Gualinga, tras denunciar ser víctima de violencia

En Ecuador las largas listas de denuncias de violencia de género no terminan. Los femicidios atraparon al 2022 con el mayor número de mujeres asesinadas, y en la mayor parte en manos de su pareja. No, no es fácil decir sal de ahí y vete a la primera, en la práctica la víctima está cohibida, destrozada, humillada y con un sinnúmero de vejaciones que la impiden.

Nina Gualinga se atrevió a usar sus redes sociales para mostrar una vez más que estamos solas, y las entidades legales no nos protejen. La activista ambiental, ha sido humillada no solo por su pareja, pues las autoridades de justicia no han actuado por más de cinco años como corresponde, ¿hasta cuando la justicia estará de lado del agresor?

Sin embargo, Nina decidió compartir todo lo que ha vivido y sigue viviendo por parte de su agresor. “Créanme, nadie quiere exponerse así tán vulnerable, humillada y golpeada ante su familia, sus amigos y el público. Pero, yo no seré una cifra más en las estadísticas de violencia”, escribe en su cuenta de Instagram.

¡Yo te creo Nina!

Al parecer los únicos medios eficaces son las redes sociales, y en la cuenta de Gualinga decenas de personas se han manifestado para hacerle saber que cuenta con el apoyo de muchas personas y todos creen su historia.

El actor ecuatoriano Roberto Manrique no dudó en hacerle saber que admira la valentía con la que está contando toda su historia, pese al miedo e intimidación que enfrenta Nina actualmente por parte de su pareja.

“Gracias Nina!! Qué importante lo que logras con esto, la fuerza para tantas más que necesitan inspirarse de tu valentía. Un abrazo fuerte”, comentó Roberto Manrique.

Otros casos impunes

Bien decimos que las redes sociales son la voz de la gente. Las últimas horas han salido a la luz decenas de casos de mujeres que han sido agredidas, y en otros de los casos asesinadas. Camila Aguilera es una más de la lista de femicidios de este año, su mamá, quien está detrás de esta lucha se cuestiona ¿por qué las autoridades legales no presentan el informe de la muerte de su hija? Han pasado más de 5 meses y no puede tener un marco legal claro, y por otro lado, el agresor está profugo.