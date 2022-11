“Agradécele a Messi”: Mexicano cumple promesa a su novia argentina y es la envidia de todas

El pasado sábado 26 de noviembre México se enfrentó a Argentina en el Mundial de Qatar 2022 en un partido que generó grandes expectativas por las peleas previas que mantuvieron los hinchas de cada selección entre sí. Sin embargo, ‘El Tri’ cayó 2-0 frente a la albiceleste y a través de las redes sociales se ha hecho viral una pareja.

A los mexicanos no les quedó de otras que huir ante la avalancha de memes y críticas por la derrota pero fue el tiktoker Johnny Abraham, el que la pasó peor.

Y es que Johnny perdió la apuesta con su novia argentina y le salió bastante cara.

Hincha mexicano paga apuesta a su novia argentina

En un audiovisual que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver como el mexicano fue todo un hombre de palabra.

“Mi novia me ganó en el fútbol”, escribió en el mismo.

Al principio de la grabación, el también creador de contenido inspiracional adelantó que su novia tenía cinco minutos para comprar lo que deseada,

“Lo prometido es deuda. Tienes 5 minutos para comprarte lo que quieras”, dijo mientras la argentina mostraba su tarjeta bancaria para concretar las transacciones.

Orgullosa y con la camiseta de Messi la joven presumió el momento en el shopping de la victoria.

Sin embargo, el hombre no fue nada tonto y se aseguró de no perder demasiado por lo que le puso algunas condiciones como exceder el límite de la tarjeta o se regresarían las prendas de la tienda Zara y tampoco se podían agarrar cosas que no fueran de su talla.

“Te tiene que quedar, sino lo cancelamos”, precisó.

“¿Es de verdad?”, preguntaba a su novio mientras corría de un lado a otro.

En el emocionante y feliz momento la mujer alcanzó a llevar unos cuantos artículos: botas, un bolso y un perfume fueron lo primero en su lista.

Tras las compras exitosas, la pareja se unió en un abrazo.

“Gracias, Messi, esta es tuya”, añadió la novia.

Aunque no se reveló el monto que gastó la joven, muchos elogiaron la actitud de la fanática argentina, pues supo escoger de manera tranquila y sin abusar.

“Me encantó que no fuera abusiva, escogió y valoró lo que tenía. Amo eso”, “¿Nadie va a hablar de la otra chica que le dijeron agarra tú también y en lugar de eso se puso a ayudar a la novia para que se lleve más cosas? Una persona top”, “Yo compraría una gift card, la de mayor precio. Luego vengo tranquila a escoger lo que llevó”, comentaron en las redes.