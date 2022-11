Aracely Ambuludi, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, prevalecerá la salud mental de las mujeres

Aracely Anahí Ambuludi Freire es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 25 años. Es licenciada en Negocios Internacionales de la Universidad De Las Américas y tiene un Diplomado Internacional en Ciencias Políticas, Administración Pública y Gobernanza de la Universidad Internacional del Ecuador. Su proyecto está a favor de la salud mental digna y solidaria para todas las niñas y mujeres quiteñas.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

En realidad yo tengo una meta muy clara y es formar lideresas para así crear espacios fuertes donde las mujeres puedan compartir con otras mujeres sus experiencias profesionales, personales y así generar lazos o redes de apoyo entre todas las quiteñas.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Me encontraba en Panamá cuando iba a ser la oficialización y al momento de conectarme iban nombrando a cada una de las candidatas seleccionadas y de repente dijeron mi nombre, no lo podía creer, la emoción era inmensa, los nervios estaban a flor de piel, pese a no estar en vivo, me llenó de mucha felicidad.

Háblame de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Mi familia está integrada por mi papá, mamá y dos hermanos. Soy la mayor de tres hijos y eso crea en mi una gran responsabilidad. El principal valor que rescato de mi familia es el trabajo que me han inculcado, el respeto por los demás, la solidaridad por todos los que nos rodean, los mejores valores los llevo de ellos y para mi siempre serán no negociables.

¿Te consideras una buena vecina con tu comunidad? Háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Yo vivo en el Valle de los Chillos desde muy pequeña. El sector siempre ha sido muy bonito y tranquilo. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia ahí y ahora que ya estoy más grande puedo notar algunas cosas que incomodan a los vecinos y por eso nos hemos unido para mejorar y llevar una convivencia más sana dentro de todo el barrio.

¿Qué lugar de Quito puedes considerarlo como un espacio con calor de hogar y por qué?

Quito en sí es una de las ciudades más hermosas del mundo, pero si hay un lugar que debería elegir es el Centro Histórico por todo lo que atesora entre sus calles, las iglesias, los museos, la gente que siempre es tan cálida y amable.

¿Qué te hace feliz?

Me hace completamente feliz el deporte, mi familia, la gente que estoy conociendo, me hace muy feliz que hayan personas increíbles en mi vida que me están impulsando a cumplir este sueño.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

“Cuenta Conmigo” desarrollará herramientas y conocimientos útiles para niñas, adolescentes, mujeres y madres solteras de la urbe quiteña, reforzando su autoestima y seguridad para sentirse escuchadas, valoradas e integradas, brindado una guía adecuada con lo que fortalecerán sus emociones para que transformen sus problemas en oportunidades, invocando a toda la sociedad a una conciencia activa acerca de lo trascendental que es llevar una sana convivencia en nuestro núcleo familiar, entorno social y laboral.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Que seas felices, disfruten de cada proceso que viven sea bueno o malo. La felicidad nunca puede ser absoluta, pero sí puede estar presente en cada una de nuestras actividades, tú decides que día quieres vivir hoy.