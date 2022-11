Jennyfer Ontaneda, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, creará conciencia sobre las barreras de comunicación

Jennyfer Michelle Ontaneda Campos es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 25 años. Es egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Michelle busca impulsar redes de apoyo para personas con discapacidad auditiva.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

Mi motivo principal para participar dentro de Fundación Reina de Quito son los niños, niñas, adultos mayores y cada una de las personas que necesitan de ayuda social. Estos puntos siempre han estado alineados a mis principios y eso me encanta por eso decidí participar.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Fue una llamada que tanto esperé, y cuando se dio hasta la presión se me bajó de la emoción. Este proyecto yo lo soñé por tanto tiempo y ahora que es una realidad espero ganar y apoyar a la gente que tanto lo necesita.

Háblame de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Yo vivo con mi mamá y mi hermano, somos pocos, pero muy unidos. De mi familia rescato todos los valores que mi mami forjó en nosotros, la solidaridad y uno de los valores más lindos el amor y la humildad que es una de las cosas que más me llevo conmigo y las aplico en todos los pasos que doy.

¿Te consideras una buena vecina con tu comunidad? Háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Yo vivo en el Centro Histórico, una de las cosas en las que yo he trabajado desde siempre es que los barrios más marginados de mi sector sean visibilizados por otras razones y no por la delincuencia. La gente, los vecinos, los niños, niñas, etc, son los que me motivan a continuar en estos proyectos sociales que son únicamente para ellos.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz ayudar a los que más lo necesitan, a los perritos, a las personas adultas mayores, a los niños, a mi barrio y a mi familia. Me hace feliz que yo puedo llevar un mensaje a la gente y mi voz es escuchada.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

“MIS MANOS SON AMOR” es un proyecto para sensibilizar sobre estas barreras de comunicación y enseñar lengua de señas a la comunidad en general con énfasis en el personal de atención prioritaria (médicos, paramédicos, enfermeras) así como de atención al cliente en los servicios públicos, para una adecuada y oportuna atención a las personas sordas. Con una comunicación sin barreras en las que se respetan sus derechos se eliminará prejuicios y podrán tener autonomía en su vida cotidiana.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Nunca dejen de soñar. A mi niña interior le diría que mire todo lo que estamos logrando y cada sueño que estamos cumpliendo. A las demás niñas y mujeres les recuerdo que dejemos los estereotipos, las críticas, y cosas negativas. Deben saber lo importantes que son para el mundo, ustedes deciden qué camino seguir y que sueños quieren cumplir porque nosotras lo podemos todo.