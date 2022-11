Grace Jiménez, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, impulsará la educación inclusiva para personas con diferentes discapacidades

Grace Nicole Jiménez Gonzáles es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 25 años. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Internacional del Ecuador UIDE y estudia la Maestría en Marketing y Comunicación en la misma universidad. La joven busca impulsar espacios dignos y seguros para personas con discapacidad.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

En realidad desde muy pequeña yo veía en la televisión la cobertura que se realizaba cada año en Reina de San Francisco de Quito. No es solo un certamen de belleza, de hecho se diferencia de muchos otros porque hay un proyecto detrás de este proceso. Hoy que estoy dentro de este proyecto me doy cuenta de todo lo que impulsan y hacen. Además que la labor social es una de las cosas que más me motivan.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Al momento de presentar mi proyecto estaba muy nerviosa porque es tan importante todo lo que vas a exponer, y como los nervios me ganaron dije ya no me van a tomar en cuenta. Sin embargo, el día de la elección de las finalistas yo estaba en pijama algo triste y me conecté a la transmisión de Instagram, ya después empezaron a llamar a las candidatas y, en eso me llegó la invitación a unirme a la reunión. La emoción de ese momento no la voy a olvidar nunca y con eso confirmé que todo tiene un momento y una razón de ser.

Háblame de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Considero que de mis padres he sacado esa persistencia y ganas de salir adelante, pese a todo lo que he vivido yo siempre tengo claras mis convicciones y ganas de salir adelante. Otra de las cosas que les agradezco tanto a mis papás es la humildad y solidaridad que me han enseñado siempre desde muy pequeña, la satisfacción de hacer las cosas sin esperar nada de nadie.

¿Te consideras una buena vecina con tu comunidad? Háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Yo vivo en Carcélen, mi barrio es muy lindo y somos muy unidos. Hay algo que me entristece porque las vías están en muy mal estado, pero hay algo que debo rescatar y es la solidaridad con la que la gente se une para buscar una solución por el bienestar de todos.

¿Qué lugar de Quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

El Centro Histórico es magia por donde veas. Mi abuelita vive por el sector El Tejar y siempre que vamos a visitarle pasamos por todos esos rinconcitos tan lindos que tiene, La Ronda, La Plaza Santo Domingo, las iglesias, museos, etc. Me llenan de alegría porque nunca ves esos lugares sin gente o la gente triste, al contrario las ves siempre feliz, sonriendo o comiendo, pero siempre disfrutando de esos espacios.

¿Qué te hace feliz?

Todo lo que estoy viviendo en este momento me hace feliz, ayudar a otras personas, la abundancia con la que gente manifiesta cosas en su vida, mi carrera, mi familia y todo lo que me ha tocado vivir me hace muy feliz.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

“Juntos por un Quito Inclusivo” es una cruzada que busca fomentar la empatía en la comunidad quiteña mediante actividades de sensibilización sobre las discapacidades, apoyándome en las diferentes fechas de concienciación relacionadas con la discapacidad a lo largo del año. Así como también capacitaré sobre el uso del lenguaje positivo y el conocimiento de cómo tratar adecuadamente a las personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, psicosocial y múltiple. Mediante este proyecto, se eliminarán barreras, sobre todo actitudinales y sociales, al combatir el desconocimiento, la discriminación y el rechazo hacia la discapacidad, y generaré una cultura de respeto y aceptación por un Quito más inclusivo.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

No se detengan hay muchos obstáculos en la vida y yo lo he vivido. Hay una reflexión que siempre me llevo y es que solo es el esfuerzo constante y la lucha permanente te llevan a cumplir tus sueños.