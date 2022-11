Joyce Moreno, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, busca hacer conciencia sobre el Lupus, una enfermedad autoinmune

Joyce Valentina Moreno Tinajero es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 24 años. Es licenciada en Periodismo, se graduó en la Universidad San Francisco de Quito. Luego de vivir una experiencia dolorosa con un miembro de su familia se motivó para crear su proyecto con el que hoy aspira ganar la corona a Reina San Francisco de Quito 2022-2023.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

En mi vida sucedió un evento muy doloroso y triste que me marcó e impulsó para querer participar dentro de la Fundación Reina de Quito. Hoy quiero ser parte de la organización porque quiero que muchas mujeres y niñas sepan que pueden contar con un proyecto que las va a ayudar al cien por ciento.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Estaba justo viendo una película con mi hermana y de repente me dicen “te están llamando” y yo no supe cómo reaccionar. Leo los mensajes y el más importante decía únete a la llamada, luego de analizar y pensar fríamente en lo que estaba haciendo contesté y me dan la noticia de que estoy dentro de las 10 candidatas.

Háblame de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Tengo tres hermanos, mi hermana mayor falleció con Lupus a los 29 años, vivo con mis papás y ellos siempre me han enseñado que la familia es lo más hermoso que puedo tener, la familia es el pilar y mi motivo en las buenas y malas. Yo tengo mucha confianza con ellos, les cuento absolutamente todo de mi vida incluso cuando un chico me gusta, pero lo más importante es que ellos son mis protectores y guías en esta vida.

Te consideras una buena vecina con tu comunidad, háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Sí, me considero una buena vecina, la gente de mi barrio puede confirmar eso porque siempre nos ponemos de acuerdo para realizar obras sociales o simplemente contribuir con pequeños actos para que nuestra comunidad se vea más linda, el barrio limpio o si alguien necesita de nuestra ayuda, también nos unimos y apoyamos.

¿Qué lugar de Quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

No puedo decir que un único lugar de Quito me gusta ya que nuestra ciudad es hermosa y cada espacio, lugar, plaza o iglesia me llenan de alegría y energía. En cada rincón tengo una memoria que la atesoro con todo mi corazón gracias a mis papás.

¿Qué te hace feliz?

Mi familia, la unión y todo lo que hemos superado juntos con el amor que nos tenemos. En muchas ocasiones no me daba cuenta lo que realmente me hace feliz pero sin duda son cada uno de los miembros de mi familia.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

Mi proyecto se llama “Club de Lupus, Siéntete Viva”. El Lupus es una enfermedad autoinmune que suele afectar distintos sistemas del cuerpo. Puede ser difícil de diagnositcar y no existen dos casos iguales. El signo más distintivo del Lupus es una erupción en el rostro que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa.

Si bien no existe una cura para el Lupus, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas. Todo esto lo aprendí ya que mi hermana Carolina tuvo Lupus y falleció. Quiero darle la vuelta a esta experiencia triste que vivimos en mi familia y convertirla en algo bueno.

Para ello generaré conciencia sobre qué es el Lupus y crearé el “Club de Lupus Siéntete Viva” para apoyar a mujeres que tengan esta enfermedad. Quiero que ellas acepten que si bien tienen lupus eso no impide que se sientan vivas y cuenten programas de apoyo para salir adelante y mejorar su calidad de vida.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Que jamás abandonen sus sueños por un mal día, por una crítica o por cualquier situación extra que pueda existir en torno a esa meta que te trazaste, tú puedes con eso que te motiva a levantarte cada día, sonríe y continúa.