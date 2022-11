Nicole Custode, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022-2023, busca la inclusión laboral de personas con discapacidad

Nicole Doménica Custode Salgado es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 25 años de edad. Es licenciada en Finanzas y Licenciada en Marketing, con Subespecialización en Seguros de la Universidad San Francisco de Quito. Reside en Quito Tenis. La candidata nos revela sus proyectos y quiénes impulsan esos sueños para convertirse en la futura reina de su ciudad.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la fundación Reina de Quito?

Siempre me ha llamado la atención todo sobre el proyecto que tiene Reina de Quito. Esos mismos objetivos me motivaron porque me considero una persona muy solidaria que siempre está pendiente de los demás, si alguien necesita de mi ayuda lo hago, y eso fue lo que más me motivó.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

El día que nos iban a dar la noticia de si estábamos adentro o no, ese día justamente me enfermé, no tenía ánimo, me sentía decaída por mi condición, pero me conecté y de repente dijeron mi nombre. De todo lo que sentía por el resfriado, me levanté, grité y lloré de emoción. Mi mamá me estaba acompañando y fue mi apoyo total en ese momento.

Háblanos de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Mis papás son divorciados, pero su relación es muy buena. Lo que más rescato de ellos es su solidaridad, respeto y amor. Son mi fortaleza, además tengo una hermana mayor.

Te consideras una buena vecina con tu comunidad, háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Me considero una buena vecina porque una de mis virtudes es apoyar a la gente, si alguien necesita de mi, yo siempre estoy presta. En diferentes ocasiones hemos organizado con mi barrio colectas para hacer fundas de caramelos y otras actividades para niños, niñas y personas adultas que viven en condiciones precarias.

¿Qué lugar de Quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

La Ronda es un espacio seguro, divertido y lleno de cosas tan lindas. Es el sitio más histórico de la ciudad que siempre que voy allá encuentro cosas para ser feliz, y eso me recuerda a mi casa, a mi familia.

¿Te importa el resultado de este proyecto?

Yo estoy participando para vivir la experiencia, si gano este proyecto en realidad haría posible un sueño, y de no ser así también ganaría muchas cosas, porque este es un antes y un después en mi vida. En el caso de no ganar lo que si me gustaría hacer es dejar mi proyecto para que lo trabajen.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz estar con mi familia, ellos son tan unidos, mis amigos me mantienen contenta, y todo lo que hago día a día eso me motiva a ser feliz en cualquier situación de mi vida.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

El nombre de mi proyecto es “Ponte IN Por un espacio laboral más incluyente” está enfocado en la inclusión laboral de personas discapacitadas. Para implementarlo consta de 3 aristas: 1) Comunicar, sensibilizar y concienciar sobre la discapacidad física. 2) Capacitar y reforzar los conocimientos básicos de las personas con discapacidad para garantizar su inclusión laboral; y 3) Promover la inclusión de personas con discapacidad física en el ámbito laboral a través de una bolsa de empleo.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Disfruten la vida, nunca saben cuando va a ser su último momento, hagan lo que les hace felices, la vida es hoy y este es el momento para disfrutar de todo aquello que nos rodea.