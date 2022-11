El proyecto de Doménica Naranjo, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, busca sensibilizar a la comunidad sobre el autismo

Doménica Andrea Naranjo Correa es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 24 años de edad. Licenciada en Relaciones Internacionales y Licenciada en Ciencias Politicas de la Universidad San Francisco de Quito. La joven quiteña busca llegar a la corona para desarrollar su proyecto por las niñas y niños de la ciudad.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la fundación Reina de Quito?

Yo desde hace mucho tiempo, para ser exacta desde mis 13 años he sido una apasionada por las obras sociales, en mi familia también hay esta pasión y por eso teníamos un grupo en el que haciamos diferentes obras en Quito, Guayaquil y una vez lo hicimos en Colombia. Nos enfocábamos en las niñas de la cárcel, la gente de las calles en el centro de la ciudad para entregar comida, ropa y otras cosas que son necesarias para ellos.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Yo estaba preparándome hace mucho, y ese día en mi trabajo estuve esperando por la noticia y de repente me llegó la notificación de unirme a la reunión y eso ya era la confirmación de que estábamos dentro. No lo creía, lloré y reí de la emoción.

Háblame de tu familia y que valores rescatas de ellos

Mi familia es chiquita, no tengo hermanos, y mis papás no viven en el país. La primera en enterarse fue mi mamá que es mi mejor amiga, su apoyo jamás me faltó y en todo momento ha estado pendiente y animándome para presentar mi proyecto.

Te consideras una buena vecina con tu comunidad, háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Si, si me considero una buena vecina porque en la comunidad todos estamos dispuestos a dar el hombro por quien lo necesite, y siempre hay algo que hacer por el barrio, yo me siento segura en donde vivo, la gente es maravillosa y todos somos amables y solidarios.

¿Qué lugar de quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

Como quiteña, el centro histórico me recuerda a mi infancia y los momentos lindos y tiernos que viví desde pequeña, sin embargo, el lugar más bonito que despierta más emociones es La Ronda, sin duda ahí hay cosas que en otro lugar no encontraría.

¿Te importa el resultado de este proyecto?

Si, si me importa y todas estamos por un objetivo, sin embargo, la experiencia para mi ha sido lo mejor que he vivido en mi vida.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz la mujer que soy ahora y en donde me encuentro. A mi me ha costado mucho lograr muchas cosas en mi vida, y todo lo que he conseguido me ha llevado a lugares donde pensé que no podía llegar y eso me ha vuelto una mujer orgullosa y feliz de lo que soy hoy.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto.

“Quito Abre Tu Corazón” es un proyecto que se enfoca en dar a conocer qué es el TEA (Trastorno del Espectro Autista) y brindar herramientas para apoyar a los niños con autismo en su proceso educativo. Realizaré una carrera 5K en el mes de abril por el Día Mundial de Concienciación del Autismo para sensibilizar a la comunidad y conocer más sobre el TEA, y a través de una plataforma virtual, brindaré capacitaciones al personal docente de diferentes instituciones educativas con la finalidad de mejorar el entorno educativo con la correcta implementación de métodos pedagógicos sobre el manejo del niño con TEA en el aula y así lograr un ambiente escolar seguro, amigable e inclusivo.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Para cumplir un sueño tú tienes que tener claro que no es imposible, ese sueño tiene una meta y esa meta solo la puedes conseguir tú y nadie más que tú. Las riendas de ese proyecto las vas a forjar en tu camino con disciplina, amor y constancia. No te dejes vencer el momento es hoy.