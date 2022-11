Martina Ontaneda, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, promueve su proyecto para prevenir el suicidio

Martina Ontaneda es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 21 años de edad. Actualmente estudia Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito, reside en Cumbayá, y nos cuenta más de sus sueños, proyectos y retos si llegará a alcanzar este reto de ser la nueva Reina de Quito 2022.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

Decidí inscribirme en el proceso porque creo que de esta manera tengo más posibilidades de hacer más ayuda social, las puertas se abren y eso me motiva. Además, desde hace dos meses estoy trabajando en una Fundación que ayuda a madres solteras, y sé que dentro de Reina San Francisco de Quito puedo alcanzar mi objetivo que es ayudar a estas mujeres que luchan día a día por sus hijos y por sacarlos adelante. Por otro lado, me quiero enfocar en la ayuda psicosocial que necesitan estas mujeres por la depresión, y pensamientos suicidas que pueden llegar a tener por la presión de ser cabeza de hogar.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Me sentí muy feliz, ansiosa y agradecida por esta oportunidad en mi vida. Mi familia reaccionó con mucho orgullo, no dudaban en hacerme sentir su apoyo que siempre ha sido al cien por ciento, pese a que saben que es un sacrificio, también saben que esto me va a ayudar a futuro con todos los proyectos que tengo en mente. Ellos son mi respaldo y apoyo en cada paso que doy en mi vida.

Háblame de tu familia y que valores rescatas de ellos

De mi papá que todo lo que uno se propone lo puede lograr porque uno es inteligente, y mientras exista confianza en uno mismo, sí se puede conseguir eso que tanto sueñas. De mi mamá admiro y rescato toda su fortaleza por ser mamá y papá de mi último hermano. Incluso por ella me quiero enfocar en respaldar y ayudar a mujeres que son madres solteras. Mi hermana mayor me enseñó muchas cosas, y una de las razones más fuertes para admirarla es por haberse convertido en madre adolescente y hoy en día haber sacado adelante a mi sobrina.

¿Qué lugar de quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

El centro histórico es uno de los lugares más maravillosos, y no sólo lo digo yo, estudios han determinado que Quito es increíble en todas sus facetas. Amigos de otros países coinciden conmigo, y cuando han visitado nuestra ciudad me dicen cuanto les encanta todo, la comida, la gente y sus atractivos.

¿Qué te hace feliz?

A mí me hace feliz el hecho de saber que tengo la habilidad de aprender cosas nuevas de diferentes personas así sea de lo más simple a lo más complejo. Soy feliz de conocer a la gente en sus distintas facetas, de ayudar, de ser yo misma en cualquier lugar que me encuentre.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

Mi proyecto “Una razón para vivir” quiere ayudar a personas que sufren de discapacidad psicosocial, en especial a mujeres adolescentes, ya que son las más propensas a sufrir depresión y atentar contra sus vidas. El suicidio representa el 1.7% de las muertes en el Ecuador cada año. Escogí este tema porque la discapacidad psicosocial es un proceso olvidado y desatendido por todas las entidades del país. Sin embargo, gracias a que no se puede detectar a simple vista esta condición, la misma interrumpe las actividades cotidianas como ir a trabajar, estudiar o simplemente cumplir los sueños de estas mujeres.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Somos mujeres capaces, emprendedoras y sé que podemos lograr todo aquello que soñamos por más grande que se pueda ver ese anhelo. Sí, todas somos diferentes, pero grandes y fuertes para cumplir con los retos que nos propongamos, no le temas al fracaso, al miedo, o a las críticas, las cosas van a llegar a ti por tu esfuerzo.