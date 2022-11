María Nicole De La Bastida, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, impulsa espacios seguros para personas con trastornos psisociales

María Nicole De La Bastida, es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 24 años. Actualmente estudia Psicología en la Universidad San Francisco de Quito. El calor de su hogar ha forjado a la mujer que hoy es en día, además de ser amante del servicio social, misma razón por la que desarrolló su proyecto del que nos cuenta un poco más.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la fundación Reina de Quito?

Este es un sueño que tenía desde hace muchos años. Más que la corona y la banda es el servicio social que puedo desarrollar durante este proceso. Crear mi proyecto será la voz de muchas personas, y me permitirá ayudarlas y respaldarlas ante cualquier dificultad.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

La noticia la recibí cuando estaba saliendo de clases, fue muy emocionante, lloré y sentí que estaba soñando despierta. Es la segunda vez que me lanzó para Reina de San Francisco de Quito, la primera vez entré en las 30 finalistas, y hoy por fin entre las diez finalistas, la emoción por este momento, me hizo sentir que los sueños sí se cumplen. Mis abuelitos no se quedaron

Háblame de tu familia y que valores rescatas de ellos

Mi familia está compuesta por catorce personas, es una familia muy unida y creemos mucho en Dios. Mi abuelita ha sido la gestora de mi amor por el servicio socia ya que desde pequeña me llevaba junto a ella a visitar albergues. Mi hermano es mi vida entera, él vive en Estados Unidos y siempre hemos sido muy unidos. Mi mamá es mi motor principal. En ella siempre puedo encontrar una amiga y confidente de todo lo que vivo día a día.

Te consideras una buena vecina con tu comunidad, háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Me considero una buena vecina, y siempre estoy colaborando con acciones para poder apoyar en la seguridad de mi barrio Santa Lucía, en el Comité del Pueblo. La gente de mi alrededor es solidaria y presta aunque por muchas ocasiones si se cierran en tomar acciones que nos ayuden a todos, pero creo que mi voz se hace escuchar y tomamos las mejores decisiones para el bienestar de todos vecinos.

¿Qué lugar de quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

Uno de los lugares más cálidos de Quito para mí es ‘La Ronda’. Es un espacio familiar, mientras caminas ves a la gente siendo feliz compartiendo su comida, tomándose fotos y sin duda es el lugar más increíble de nuestra bella ciudad.

¿Qué te hace feliz?

Mi familia, ellos lo son todo. El apoyo de ellos ha sido mi pilar, mis tíos, mis primos, mis abuelitos, mis papás son quienes me hacen la mujer más feliz y más ahora en este proceso.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

Mi proyecto es “Quito Quiere Conocerte” busco sensibilizar a los quiteños para que sepan cómo tratar e interactuar con personas que padecen ansiedad y depresión; como también busca la inclusión de estas últimas a través de espacios seguros de convivencia, donde las personas con trastornos psicosociales puedan sentirse parte de la comunidad mediante espacios deportivos, conversatorios, terapias grupales presenciales y virtuales.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Los sueños se cumplen, y entre más alto sueñes más lejos vas a llegar. Yo soñé con este momento, y ahora lo estoy cumpliendo. Mi mejor consejo es lucha por ese anhelo y lo vas a conseguir.