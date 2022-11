Padrastro de las jóvenes que fallecieron tras caer en coladera habría intentado rescatarlas

El pasado 10 de noviembre Esmeralda y Sofía, dos hermanas que se dirigían al concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes, fallecieron al caer en una coladera destapada a las afueras de la estación del Metro Velódromo, en la alcaldía Iztacalco. Dicha coladera se

Las jóvenes no se percataron de la coladera que está ubicada justo en el paso peatonal sobre el viaducto Río de la Piedad y Añil, pues además es una zona sin iluminación.

Según los informes, primero cayó una al fondo y cuando la otra intentó ayudarla se desplomó en el agujero de tres metros de profundidad. Se dijo que una se golpeó la cabeza y que la falta de oxígeno por el metano producido por los excrementos y las aguas negras acumuladas en el fondo habrían sido claves en el deceso de ambas.

Su padrastro habría intentado rescatarlas

Aún no veo a la Jefa @Claudiashein reivindicar la muerte de Esmeralda y Sofía, las mujeres de 23 y 16 años que murieron al caer en una alcantarilla sin tapa en la CDMX y a garantizar justicia y castigo a los negligentes responsables de su muerte ¿O ellas y sus vidas no importan? pic.twitter.com/FQLEEG6dEg — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) November 12, 2022

Esmeralda y Sofía iban acompañadas de su padrastro, quien les arrojó una cuerda de un puesto ambulante pero no logró sacarlas. Fue a través de Milenio Televisión que un vendedor de dulces ambulantes dio su testimonio de cómo ayudó al señor con la cuerda.

“Se metió un señor de azul, yo no sabía que era el padrastro. Al señor lo amarramos, sacó desperdicio de llanta que estaba a dentro”, comenzó a decir.

Aunque el hombre habría alcanzado a las jóvenes, las condiciones en el fondo dificultaron que continuara pues “casi se desvanece”.

“Como es puro gas, el señor casi se desvanece (...) gritó: ‘Sáquenme’ estiró sus manos, logramos agarrarlo y salió, estaba intoxicado. Había puro gas, a pesar de que tenía tres cubrebocas no lo soportó y el señor saliendo se desvaneció, se sintió mal, se sintió impotente porque no pudo sacar a las personas. Yo no sabía que era su padrastro”, continuó el testigo.

Otros testigos aseguraron que se solicitó apoyo del 911 pero no hubo respuesta inmediata. Peritos de la Fiscalía sacaron los cuerpos de la coladera.

Me duele mucho el corazón, esta noche el concierto al que deseaban asistir Sofía y Esmeralda queda dedicado a ellas ✨



No es admisible que no tengamos garantía a una movilidad digna y segura. ¿Ya van a poner la atención adecuada así como alumbrado @IztacalcoAl @A_QuinteroMX? pic.twitter.com/TZ7zI3rN8T — Mijael🍒 (@ArandaMijael) November 11, 2022

Comerciantes, habitantes y traseúntes de la zona señalaron que llevaban un año reportando el robo de tapas de coladeras sin que nadie hiciera algo. Hasta ahora se reporta que las autoridades comenzaron a reparar los daños en al menos cinco coladeras.

Al llegar al lugar y frente a las cámaras de los medios presentes, la madre de las jóvenes se culpó por haberles comprado el boleto.

“De haber sabido, no les compro nada” dijo en medio del llanto cuando se confirmó que las mujeres dentro del registro eran sus hijas.

Y de inmediato, internautas manifestaron palabras de consuelo y apoyo ante la tragedia. “No existen palabras de consuelo..A distancia la abrazo con cariño y respeto”. “No se culpe sra por comprarle los boletos usted lo hizo porque quería que fueran felices al ir al concierto. Usted no sabía lo que iba a pasar. Dios las tenga en su santa gloria y le mandé resignación”, se lee.

León Larregui exigió justicia y dedicó un homenaje a las jóvenes durante el concierto

Muero de tristeza desde anoche despues de enterarme de esta tragedia, mi mas profundo y sentido pesame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables ,acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias.

Las honraremos esta noche!! L⚡️F — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 11, 2022

“Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche!! LF”, escribió el cantante.

Asimismo durante el concierto de este viernes, el grupo pidió un momento de silencio como muestra de respeto hacia las jóvenes.

🔴 Por la noche de este pasado viernes, la banda mexicana Zoé en su segundo concierto en el Palacio de los Deportes en #CDMX, dedica unas palabras hacía las hermanas Sofía y Esmeralda, quienes fallecieron el pasado jueves tras caer a una coladera al dirigirse al concierto. pic.twitter.com/rA35SEcBSz — EL INFORMANTE 🇲🇽 (@ElInformanteMX) November 12, 2022

“Estamos profundamente consternados y tristes por lo que pasó ayer. Ofrecemos un muy sentido y respetuoso pésame a la famila de Sofía y Esmeralda. Esperamos...exigimos más bien que las autoridades responsables se hagan cargo de esto y que no vuelva a ocurrir jamás. Creo que podemos hacer un pequeño momento de silencio por estas dos chicas, por lo que pasó ayer. Y este concierto está dedicado a Sofía y Esmeralda donde quiera que estén y a todas las mujeres de México”, dijo el vocalista.