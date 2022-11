Historias de lucha contra el cáncer de mama: Eliana Guajala, una mujer que venció esta enfermedad con el amor de su familia

Eliana Guajala una guerrera que enfrentó con resiliencia y amor una dura batalla contra el cáncer hoy nos cuenta su historia de lucha. Octubre es un mes de concientización por el cáncer de mama, y que mejor que contar la historia de mujeres valientes y sobrevivientes de un proceso que no enfrentaron solas, pues sus familiares fueron el sostén de un duro proceso médico.

¿Cómo empieza esta batalla?

Todo comenzó a finales del 2011 cuando en un chequeo de rutina sentí una bolita en mi seno. En ese momento tenía sobrepeso, y la doctora me decía que por esa razón podía ser esa bolita en mi seno. Sin embargo, no me quede con ese diagnóstico y luego de varios estudios me dieron la noticia de que esa bolita era cancerígena. En ese momento sentí un frío en mi cuerpo, no entendía que era lo que estaba pasando, pero me enfrenté a la enfermedad con mucha fuerza, y apenas me vio el matólogo me dijo que mi cáncer era tratable y que me iba a salvar la vida.

Un momento difícil que tocó a su familia. ¿Cómo fue el proceso junto a ellos?

El proceso para entender que esta enfermedad me había tocado, no solo me golpéo, pues tocó a mis hijos. Ellos Luego de enfrentar la noticia, no me dieron la espalda, pero yo como madre noté como mi hijo el menor empezó a sufrir y su comportamiento cambió totalmente. Luego de todo lo que vivimos, mi familia siempre fue mi apoyo más grande ellos me motivaban incluso cuando yo ya no podía más por el tratamiento.

Un mensaje que puedo dejar para aquellas mujeres que están enfrentado esta enfermedad, y que les invade miles de preguntas sin respuesta, es que siempre piensen que llegaron al mundo a cumplir un propósito y que cada día es una nueva oportunidad para luchar por nuestras vidas.

¿Cómo fue para ti enfrentar esta batalla junto a tu mamá?

“Cuando supimos que mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama, yo estaba iniciando el colegio y para mi fue una de las etapas más duras de mi vida. En mi cabeza pasaban muchas cosas, y una de las que más me frustró fue el hecho de pensar que mi mamá se podía morir. Mi madre siempre ha sido una valiente guerrera, y aunque al inicio no entendía porque nos había pasado eso a nosotros, luego comprendí que mi mami necesitaba del apoyo y amor de la familia. Mi mamá ha formado a dos profesionales pese a todo lo que tuvo que vivir con el cáncer por eso siempre será mi motor para seguir creciendo en mi vida”, expresó el hijo menor de Eliana Guajala.