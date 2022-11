“Tenía 6 años y murió por negligencia”: padres de familia se unen ante tragedia en Colegio Williams

Abner, un niño de apenas seis años, murió ahogado mientras tomaba su clase de natación en la alberca del Colegio Williams, este 7 de noviembre.

A las 9:30 de la mañana, sus padres recibieron la llamada de un directivo del colegio diciendo que había tenido un percance en la alberca pero no les dio más explicaciones. La persona únicamente preguntó a dónde podían trasladarlo porque “sus signos vitales estaban inestables”.

En entrevista para el programa La Saga con Adela Micha, la madre de Abner dijo que les pidió que lo llevaran al Instituto Nacional de Cardiología, sin embargo, pasaron 40 minutos y el niño no había sido trasladado. “Cuando volví a marcar me dijeron que lo tuvieron que llevar al Hospital Materno Magdalena Contreras que está a 3 minutos del plantel. Cuando me traslado de Cardiología para allá, mi hijo ya estaba muerto”, reveló la mujer y agregó que en la piscina había 8 maestros, que ninguno hizo nada, que el director no estaba enterado de lo sucedido y que lo único que le ofreció fue ‘acompañamiento’.

“Me marcan y me dicen que mi niño había tenido un percance (...) Y luego mi hijo ya estaba muerto ¡En esa piscina había ocho personas y nadie hizo nada!”, me dice Selene, mamá de Abner quien murió dentro de las instalaciones del Colegio Williamspic.twitter.com/L2UQb5W4eG — Adela Micha (@Adela_Micha) November 8, 2022

“Mi hijo murió por asfixia él no murió por otra cosa y el plantel se quiere lavar las manos diciendo que se desmayó” , dijeron a Adela Micha.

Lorena Álvarez, tía del menor, acusó al Colegio Williams de negligencia y destacó que los padres de familia recibieron un comunicado corto para informar sobre la muerte de Abner sin mayor explicación.

De madrugada y ocultándonos su versión oficial, el @colegiowilliams informó la muerte de mi sobrino. Sin empatía o solidaridad, están ocupados en su imagen y no en esclarecer su negligencia.



Ayúdame a difundir #JusticiaParaAbner 🙏🏽 @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/Un0dzrDEEj — Lorena Alvarez (@Lorealmon) November 8, 2022

Así mismo, compartió el acta de defunción en la que se lee que la causa de muerte fue “asfixia por sumersión”.

Fue el propio director, Juan Camilo Williams, quien dio la versión de que Abner “se desvaneció” y que los maestros no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Se confirmó lo que el @colegiowilliams está ocultando: la negligencia con la que se han conducido desde el minuto uno de esta historia de terror.



Mi sobrino murió por asfixia por sumersión, de acuerdo al certificado de defunción de la Secretaría de Salud. #JusticiaParaAbner pic.twitter.com/wnmwbV7LwC — Lorena Alvarez (@Lorealmon) November 8, 2022

En el desarrollo de la clase de natación, desgraciadamente el menor se desvaneció, intentamos dar la atención inmediata, los doctores nos comunicamos con los padres del menor, nos dieron instrucciones de hablar con su cardiólogo especialista, hicimos todo lo posible, intentamos cumplir todos los protocolos, se habló a diferentes ambulancias y la primero que llegó fue el ERUM, atendió al niño y lo trasladaron al hospital. — Versión de Juan Camilo Williams

La familia de Abner acudió al plantel Mixcoac del Colegio Williams, para tratar de hablar con el director, pero tuvieron que entrar por la fuerza y con apoyo de otros padres de familia ante la resistencia del personal de seguridad.

Las consignas de “asesino”, “con los niños no” y “justicia para Abner”, padres de familia se unieron para recriminar que el colegio está ocultando información y exigieron que mostraran los videos de las cámaras de seguridad.

🔺 Los padres exigen ver los videos de lo que sucedió en la alberca y quieren saber quiénes fueron los maestros responsables del cuidado de esa actividad pic.twitter.com/2V2QASc1wk — adn40 (@adn40) November 8, 2022

Según ha trascendido, los profesores estaban ausentes durante el percance y que fue otra niña quien solicitó ayuda.

La Fiscalía de Ciudad de México ha abierto este martes una investigación para aclarar lo ocurrido.

A pesar del incidente, las clases continuaron de manera normal, haciendo estallar aún más la indignación.

“No puede ser que sea un día normal de escuela, que les vale madres. Soy el papá de un niño muerto”, contó el padre de Abner.

En redes sociales también se ha despertado la indignación por aquellos que señalan a los padres de familia de “estar actuando con violencia” y hasta por “dejar a sus hijos”. Algunos usuarios han reportado la presencia de bots enalteciendo al colegio.

Ahora resulta que todos tuvieron al mismo niño de 12 años en el Colegio Williams. Tengan tantita madre. pic.twitter.com/TrTvnxrghk — Azul 🦋 (@Angie_cinnamon) November 8, 2022