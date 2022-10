Las historias detrás del cáncer de mama: cinco relatos de lucha y perseverancia que vencieron esta enfermedad

Vivían su día a día, cómo madres, mujeres trabajadoras, cabezas de hogar, pero un día llegó un resultado que dio una vuelta de 360 a su vida. Sin embargo, al recibir el diagnóstico, descubrieron su fuerza extraordinaria para pelear contra la enfermedad.

Katia lucha día a día por llegar con un mensaje, “Si estás pasado por un mal día, sólo dile a Dios”

Cada año, puntualmente, Katia se hacía un chequeo preventivo de cáncer de mama. Hace 3 años, la ecografía evidenció unas manchas. Inmediatamente, su médico le prescribió otras pruebas -como mamografía y biopsia-, que sólo confirmaron las sospechas: tenía cáncer de mama.

“Nunca voy a olvidar ese momento. Yo estaba con mi madre y no me sentía capaz de mirarla. Pensaba que ella iba a tener mucha más pena y más dolor que yo. Al mismo tiempo, sentía que mi vida se acortaba y no podría ver crecer a mis mellizos, que en ese momento tenían 6 años”, recuerda Katia.

Como muchas personas, ella asociaba la palabra cáncer con la muerte. “Desde entonces hasta el día de hoy, mi visión del cáncer ha cambiado mucho”, reconoce. No solo ha experimentado la curación, sino que ha visto a otras personas salir de la enfermedad.

Tania Delgado Muñoz: “El cáncer fue mi amigo y maestro”

Ella es Tania Delgado Muñoz a quien los médicos le hicieron una tumorectomía. Es, decir, extrajeron el cáncer, pudiendo conservar el seno. También fue necesario extirparle los ganglios linfáticos. Le hicieron una radioterapia intraoperatoria y llevó 25 sesiones de radioterapia. Y ella pasó por todo eso, confiando en sus médicos y en la cura.

Angelica una paciente más sintió que había pasado una gran lección y comenzó a valorar las cosas más simples de la vida. “Caminar por la calle y sentir el viento golpeando mi cuerpo, recoger a mis hijos del colegio o mojar los pies en el mar son cosas que disfruto al máximo”, manifiesta.

El papel de este medicamento es evitar que la hormona del estrógeno ordene a las células cancerígenas que crezcan. De esta manera se reduce el factor de riesgo de que la otra mama contraiga esta neoplasia. Angelica recuerda que en esa época investigó mucho sobre el cáncer de mama. “En Internet, encontré páginas que daban soporte a mujeres con cáncer y eso me resultó sumamente útil, me permitió conocer testimonios de personas curadas de cáncer y otras en la lucha”.

Tiempo después, ella misma se animó a crear una cuenta en Facebook con la finalidad de exponer su testimonio como sobreviviente del cáncer de mama. Su objetivo: apoyar a otras mujeres en la misma situación.

Mariana, una mujer fuerte llena de valor y coraje venció el cáncer

Mariana valora mucho haber encontrado un equipo de médicos que siempre están atentos a resolver sus dudas y para explicarle cada etapa del tratamiento. El hecho de que le ayudaran a comprender lo que pasaba en su cuerpo le dio mucha seguridad.

Asimismo, contar con un seguro de atención médica fue vital para ella. “En medio de la enfermedad, me dio una gran tranquilidad contar con mi familia, no solo la operación, también las medicinas y las consultas que era un proceso duro para mi”.

Una de las conclusiones que saca de esta experiencia es que no hay que temerle a los chequeos preventivos, porque salvan vidas. “Muchas mujeres les temen y se paralizan. No debe ser así. Tienen que ir a sus controles y al médico para seguir bien”, expresa Mariana.

Cecilia, la vida después de sobrevivir al cáncer

Era el año 2014. Cecilia Ubillús acudió, como cada año, a su control preventivo. En cuanto su médico la revisó, tuvo indicios de que había algo irregular en la mama derecha y le mandó a hacer unos exámenes para confirmar sus sospechas.

Los resultados sorprendieron a Cecilia. Tenía un tumor de cáncer en el grado 2B y era necesario practicarle una mastectomía radical. Es decir, debía someterse a una operación en que le retirarían la mama por completo y también los ganglios linfáticos.

Tras recibir el impacto de la noticia, no tuvo tiempo para pensarlo demasiado, había que actuar rápido. Pensando en que sus hijas la necesitaban sana, se sometió a la operación. Inmediatamente después de retirarle la mama, le hicieron una reconstrucción mamaria.

“Se me cayó el cabello, las pestañas y las cejas. Físicamente, era otra persona. Pero en ese momento la verdad es que no me preocupaba mi físico. Más bien, me inquietaban mis hijas, que entonces eran pequeñas, tenían 4 y 5 años”, recuerda Cecilia.

Sin duda alguna, la enfermedad ha logrado unir estas familias que en muchos casos se vieron afectadas por las dificultades que se interponen durante esta batalla contra el cáncer. Estas grandes guerreras lucharon por sus vidas, por sus familias y hoy son ente de valentía, resiliencia y amor.

Ahora lleva su vida normal, se las puede radiantes, se sienten útiles, animadas, y felices. Son mujeres renovadas, fortalecidas, agradecidas con la vida. Sus testimonios como sobrevivientes del cáncer son ejemplo de coraje.