La modelo y emprendedora Carla Bucaram se ha popularizado en sus distintas plataformas digitales por su espontaniedad. En su cuenta de TikTok (donde es toda una estrella) cuenta con más de 190 mil seguidores y más de 4 millones de me gusta entre todos sus videos. Su influencia creció por responder de la manera más natural a varios de sus seguidores.

A diferencia de otros creadores de contenido ella se ha diferenciado por ser lo más orgánica posible, sin filtros, sin poses, y casi siempre al natural (sin maquillaje). Sin embargo, la guapa modelo hoy nos cuenta más de ella en sus distintas facetas, además de ser nuestra portada de la revista Nueva Mujer en su edición número 51.

¿Quién es Carla Bucaram?

Soy emprenedora desde que tenía 15 años, tengo un emprendimiento de sombreros de paja toquilla, hago videos en redes sociales, soy comprometida, alegre. Una de las bases que más me destacan, es la humanidad, siempre me pongo en los zapatos de los demás y amor hacer labor social. Me gusta cuando la gente ya me conoce y se da cuenta que no soy un personaje.

“En redes sociales soy sin filtros, ni poses”: Carla Bucaram emprendedora, influencer y una estrella de TikTok

¿Cómo te conviertes en toda una celebridad de TikTok?

En medio de todo lo que sucede día a día en el país, la gente ama ver estos videos que te hagan reir, amo cuando estoy en la calle y me preguntan si soy Carla, les digo que sí, y me cuentan que han tenido un mal día, que no les ha ido bien en el trabajo, pero que con mis videos se divierten y disfrutan un montón porque no hago burlas de nadie, simplemente soy yo.

A la gente le gusta conocer más de sus influencers: cuéntanos más de tu familia y tus inicios

Mi mamá para mí es mi mejor amiga, ella siempre está conmigo en todos lados. También tengo un hermano mayor, él vive en Estados Unidos.

Mi primer trabajo fue de modelo a los 15 años, ese trabajo duró 2 años. Ahora me dedico a ser influencer, y siempre estoy enfocada en hacer de todo, me gusta cuidar el medio ambiente, me gusta viajar, me gusta comer, me gusta todo lo que me haga sentir viva, y eso disfruta también la gente al punto de sentirse identificados y disfrutar de mi contenido.

¿Cómo lidias con los haters?

El secreto que le doy a todo el mundo, no leas los comentarios que te cataloguen o hablen mal de ti. Sólo tú sabes lo que vales, y lo que eres. A la final quien quiera hablar mal de ti lo hará, pero yo solo me río. Sin embargo, si he respondido alguno que otro comentario porque me da risa lo que dicen, pero hay que tener mucha seguridad y confianza de lo que eres para no sentirte mal después.

Un referente de influencer que tiene su propia marca: ¿Cómo haces para impulsar tu marca?

Mi emprendimiento nació hace dos años, un tiempo después de la pandemia. Fue difícil, las preguntas siempre me invadian, pero gracias a Dios me ha ido muy bien con mi marca. Actualmente estoy trabajando en exportar mis sombreros. He recibido tanta acogida y amor a este proyecto. Eso me motiva a seguir creciendo, no sé que pueda pasar de aquí a mañana, pero si sé que hoy estoy viviendo mi vida a plenitud, y cada día.

“En redes sociales soy sin filtros, ni poses”: Carla Bucaram emprendedora, influencer y una estrella de TikTok

Alguna influencer que te motive

Hay una influencer que me gusta mucho, es de Bélgica y admiro totalmente su estilo de vida, su manera de gestionar sus redes sociales. Ella para mí si es un referente e incluso para internacionalizarme, pero en mi país si lo puedo hacer, aquí hay todo.

¿Qué les dirías a las jóvenes que buscan ser influencer y encuentran inspiración en ti?

Primero les diria, gracias por su apoyo. Por otro lado, mi consejo siempre es sé tú en todo momento, no dejes que nadie apague tu luz o las críticas te moldeen para ser quien no eres. Sólo hagan lo que les nace en ese momento, así ha empezado mucha gente, y me dicen “gracias Carla por ti empecé a hacer videos, y me va súper bien”.

El mundo digital está creciendo a pasos agigantados, y contar con perfiles así de naturales, joviales e inspiradores es motivación para los futuros creadores de contenido que se están gestando entre las plataformas digitales más importantes del mundo.