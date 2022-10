Predicciones para este último trimestre del 2022: ¿Qué te deparan los astros?

La astrología nos permite saber determinadas energías importantes que se manifiestan durante períodos definidos, y que mejor oportunidad para saber que nos deparan los astros en estos tres últimos meses del 2022. Nuestra amiga y especialista en el tarot, Lucia Segovia nos reveló algunos detalles importantes de cada uno de los signos del zodiaco, y además nos dejó uno que otro consejo para disfrutar de lo que resta del año.

Aries

Aries seguirá como uno de los signos más beneficiados en lo que resta de año, el 2022 sin duda fue tu año. Tus ángeles continúa enviando sus energías desde un ángulo favorable ¡Aprovecha esa energía! Haste un baño con manzanilla, y flores verás como elevas mucho más tu aura. Tu mayor atractivo en estos meses es tu seguridad, y lo sabes, así que confía en eso y así lograrás tener lo que te propongas.

Tauro

Tauro sigue siendo uno de los signos más movilizados por los tránsitos durante este 2022. En este último trimestre del año, viajes, nuevos proyectos económicos, y un nuevo amor está por sorprender a este fuerte signo. Disfruta de lo que tienes y no te empeñes en mirar lo que tienen los demás. Eso sólo te hará sufrir. ¡No seas necio, y escúcha!

Géminis

Géminis continúa recibiendo la influencia de saturno, esto beneficiará fundamentalmente tu situación económica. Nunca has sido demasiado ambiciosa laboralmente, pero este último trimestre tendrás la posibilidad de cambiar de trabajo o mejorar tu situación económica ¡No la dejes ir, sé más inteligente que tus miedos! En tu salud veo que no prestas atención, y algún familiar te va hacer caer en cuenta. El año se acaba para ti con mucho amor propio, ya entendiste que es primero amarse uno mismo.

Cáncer

El signo familiar, amoroso y sensible. Cáncer las ideas nunca paran de rodear en tu cabeza, y eso por un lado es bueno y por otro, no tanto, porque así es imposible descansar. Intenta parar un poco, y verás que las cosas van a fluir como esperas. Este último trimestre va a llegar fenomenal para desconectar. De lo contrario, el año te llegará con cansacio. Vive y disfruta estos tres meses que nos quedan del año.

Leo

Los excesos no son buenos, y los nacidos bajo este signo tienden a sobrepasarse con la comida, bebida y otros gustos ¡Ojo ahí! No hay que negar que los ‘leoncitos’ son cariñosos y detallistas, pero pecas por tu imprudencia. Así que no te lleves las cosas por delante sin pensar, piensa una y otra vez, sino bien podrías acabar el año con conflictos amorosos, familiares o laborales.

Virgo

Virgo es un signo empático, solidario y siempre tiene el corazón abierto al amor. Con un poco de confianza en ti y tus sueños lograrás cerrar ese proyecto que tanto te costó a finales del 2022. Llegan momentos de tranquilidad y pasión (veo un embarazo). Déjate llevar y vive el día a día.

Libra

Los metódicos, perfeccionistas y curiosos libra. El año termina súper bien para ustedes por un viaje que vivirán, y no es cualquier viaje. Así que aliste maletas. Por otro lado, pon atención a las migrañas y las contracturas te harán visitar al médico y buscar el motivo de tus dolencias. Dedícales atención, intenta encontrar la causa y ponle solución. Tu agitada vida social y el ambiente laboral harán que tengas que buscar fórmulas para relajarte y controlar tu estrés. Por favor disfruta lo que queda del año sin tanto estrés.

Escorpio

En la salud los astros te acompañarán, no tendrás problemas serios de salud a lo largo de esta época, pero hay que cuidarse. No dejes de realizar tus chequeos y controla tu alimentación. Llevas bastante tiempo encontrar un camino laboral fijo, pero no es tu momento aún, si te desesperas no va a llegar, la paciencia Escorpio trabaja en eso. Si cambias de trabajo o llega uno mejor, el sueldo te hará encotrar por fin esa estabilidad que has buscado desde inicios de año.

Sagitario

Debes empezar este último trimestre del año olvidando ciertas costumbres y malos hábitos que están perjudicando tu salud. Empieza por cambiar esa vida sedentaria, que te parece tan cómoda. Mi consejo es combina el ejercicio con la naturaleza, pero ten cuidado en este invierno que parece que tienes las defensas bajas. Sagitario es bueno para tener una relación estable, pero algunos comentarios podrían herir a tu pareja y provocar situaciones molestas y de desconfianza. Así que mantén conectado tu cerebro, corazón y mente.

Capricornio

Abrígate bien capricornio tu tensión arterial puede sufrir algún percance durante estos meses de frío. Hay algo que siempre hay que destacar de ti es que tu gran sentido del humor y actitud puede convertirse en una maravillosa terapia para ti mismo o los que te rodean. Siembra cosas buenas en los que están junto a ti. Que te parece si dejas de lado los resentimientos y buscas a esas personas de las que te alejaste. Sólo te digo capricornio hoy estamos, ya mañana no se sabe. Toma más conciencia de tu salud, las rodillas te están doliendo quizá sea que estás subiendo de peso por ansiedad o estrés.

Acuario

Acuario, acuario han sido meses de incertidumbre, duros, pero lo has superado. Has hecho todo lo que estaba en tus manos para cuidar tu salud, corazón y trabajo, así que has pasado la prueba de este 2022. Lo que viene en este último trimestre es una salud de hierro, amor y dinero. Sólo un pequeño disgusto con alguien de tu familia podría quitarte la calma. Sin embargo, disfruta y aprovecha este último tiempo para poner en marcha todos los planes de viajes que tenías pendientes. Un jalón de orejas para que dejes de tener miedo de decir que amas a esa persona.

Piscis

Piscianos, se han desmandado este año, les recomiendo tomar agua de menta para el corazón, y para que esos pensamientos se aclaren. Se viene un tiempo de bienestar. Alguien está tocando tu corazón y ese es tu cable a tierra. Ahora entiendo porque estás dejando los excesos. Harás más deporte del habitual, esa persona te sorprenderán por los logros que te impulsará a cumplir. No te diré más, sólo que hagas bien las cosas, cuando te bañes hazlo analizando cada parte de tu cuerpo y disfrutando de ese momento.