“La Mujer Rey”, es una película que toma lugar en el siglo XIX, basada en hechos reales e inspirada en la historia de las “Agojie”, una de las primeras unidades de mujeres guerreras que defendieron el reino africano de Dahomey. La cinta cinematográfica llega a Ecuador gracias a Sony Pictures, el 06 de octubre en todos los cines a nivel nacional.

“La Mujer Rey” fue producida por María Bello y Cathy Schulman , escrita por Dana Stevens y dirigida por Gina Prince-Bythewood. Por otro lado, el papel protagónico de Nanisca, lo realiza la talentosa y ganadora del Óscar, Viola Davis y contó con la participación de John Boyega, Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Adrienne Warren, Sheila Atim, Jayme Lawson y Hero Fiennes Tiffin.

“Tuve la sensación que “La Mujer Rey”, podía ser una historia muy importante, porque me vi reflejada en ella”. Comentó Viola Davis. “Vi reflejada mi propia feminidad e integridad. Siempre he señalado que cualquier pedazo de la historia es importante, incluso aquello y minúsculo. Creo que el mundo exige más estas narraciones”.

“La Mujer Rey”: una película épica inspirada en las mujeres guerreras de África

La película se centra en las guerreras Agojie del reino de Dahomey, ubicado en el área de África Occidental que actualmente se conoce como Benín. Fue uno de los reinos más acaudalados de la zona y estaba conformado por el palacio, la ciudad de Abomey y el puerto de Ouidah.

Estas temidas guerreras eran conocidas como una fuerza élite implacable. Eran entrenadas para no sentir dolor, para no sentirse afectadas durante la batalla. Se destacaban por poner en marcha estrategias bélicas, sumamente innovadoras. Usaban la unción de aceite vegetal en sus cuerpos para no ser atrapadas por el enemigo durante el combate, además, sus uñas estaban afiladas para usarlas como garras. Y finalmente durante su servicio, no se les permitía casarse ni procrear.

Esta película es una de las más esperadas del 2022, porque destaca la valentía y tenacidad de la mujer africana, visto desde varios contextos, entre ellos el político por las diferencias que existían entre el Reino de Dahomey y los Oyo. También se demuestra la fortaleza, habilidades y osadía de las mujeres, y por supuesto recalca la importancia de lograr un mundo igualitario e inclusivo.

Sin duda, “La Mujer Rey”, captará el interés de todos sus espectadores mediante sus escenas inspiradoras, llenas de acción y momentos. Los cinéfilos interesados en conocer esta fascinante epopeya, podrán adquirir sus entradas a partir del 06 de octubre en todos los cines a nivel nacional.