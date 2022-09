La situación de salud de Elizabeth Otavalo estaría en riesgo: así lo reveló una amiga

En una capilla ardiente dieron el último adiós a María Belén Bernal en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Elizabeth Otavalo, no está sola, el dolor y la tristeza que envuelve este caso ha sensibilizado a varias personas que la respaldan. El día de hoy será el sepelio en el Camposanto Monteolivo el cuerpo ya se trasladó hasta el cementerio.

Conversamos con una amiga muy cercana a la familia, la misma que está ayudando en todos los procesos administrativos en este momento. Pamela nos conversó que la salud de Elizabeth Otavalo podría verse afectada ya que no se alimenta desde hacer varíos días. Por otro lado, nos pidió que no dejemos de respaldarla que aunque no lo crean es lo único que la mantiene de pie.

Pido a todas las mujeres, madres, hijas, y a todos los que quieran sumarse a esta sensible causa que nos respalden que respalden a Elizabeth a Isaac hoy nos necesitan, hay inconscistencias en este caso, hay más autores, hay más gente involucrada en este caso y no vamos a parar. — Pamela R.

La salida del féretro

Hoy al salir de la Universidad Central con el féretro de su hija brindó unas sentidas palabras para la prensa, y además como es de esperar su aspecto está físico se ve agotado y cansado. “Ayer me dediqué a abrazar el féretro frío de mi hija y tomé sus manos completamente heridas y le prometí que esto no quedará así”, expresó entre lágrimas.

Elizabeth Otavalo hizo una promesa al cuerpo inerte de su hija, María Belén Bernal, esta mañana antes de trasladarse al campo santo de Monteolivo pic.twitter.com/mYH9QLClEa — Metro Ecuador (@MetroEcuador) September 23, 2022

Así fue la salida del féretro de María Belén Bernal del teatro de la Universidad Central del Ecuador. Cientos de personas se dieron cita al lugar para rendir su solidaridad a su madre Elizabeth Otavalo y clamar justicia por este caso de femicidio. pic.twitter.com/kNwAfhaB5C — Metro Ecuador (@MetroEcuador) September 23, 2022

María Belén Bernal está marcando un antes y un después. La indignación que un caso así se haya dado en la Escuela Superior de Policía creada para formar a las futuras fuerzas del orden, a los encargados de velar por la integridad y seguridad de sus ciudadanos solo nos deja ver que estamos solas, nadie nos protege, y si hoy nos pasa algo la justicia no hará nada.

Elizabeth Otavalo es la cara de todas aquellas que les callaron su voz. Según declaraciones de la madre de María Belén Bernal se darán algunas actividades para exigir justicia, y una de ellas es una marcha de la que aún se desconoce fecha y horario.