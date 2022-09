Dolor y tristeza es el ambiente que se vive en la capilla ardiente por María Belén Bernal

La capilla ardiente por la memoria de María Belén Bernal se desarrolló en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. El dolor se apoderaba de cada rincón del lugar, y todos unidos cantaban la sentida canción “Sin miedo” de Vivir Quintana. Se estima que el velorio sea hasta mañana el medio día, sin embargo, aún se desconoce dónde se llevará acabo el sepelio.

Mientras abordas a las personas esperando escuchar su sentir, es inevitable que la voz se corte, que las palabras no salgan, que las personas sin conocerse se abracen una a otra sintiéndo el dolor de la familia. Elizabeth Otavalo esperaba parada por largo tiempo que varias personas la abracen y le den el sentido pésame en algunos momentos se quebraba y en otros con fortaleza apoyaba el pedido de los grupos feministas “Justicia para Belén”.

Para Pamela R., amiga de Ma. Belén hoy solo quiere velar el cuerpo de quien fue su amiga. Sin embargo, para Metro Ecuador contó que esta lucha recién empieza. “Pido a todas las mujeres, madres, hijas, y a todos los que quieran sumarse a esta sensible causa que nos respalden que respalden a Elizabeth a Isaac hoy nos necesitan, hay inconscistencias en este caso, hay más autores, hay más gente involucrada en este caso y no vamos a parar”, expresó.

Mientras veía a Elizabeth O., recibir a las personas que querían hacerle sentir su dolor, y condolencias me transmitía un gran pesar y dolor, pero además una fortaleza increíble, su fuerza, su valentía para continuar de pie y ser el sostén de Isaac. Mi admiración profunda por la mamá de María Belén Bernal y su familia.

¿Cómo está el hijo de María Belén Bernal?

Desconcertado con una mirada algo perdida. Mientras conversaba con sus abuelitos parecía que recordaba momentos felices junto a su mamá y sonreía. Después de un largo tiempo Isaac muy decidido se levantó y caminó hasta el feretro para abrazarlo, las lágrimas caían de su rostro, su abuelita quería contenerlo, pero era inevitable quebrarse, uno a otro se decía “vamos a salir de esta”.

Docentes de la Universidad Central del Ecuador también fueron parte de la capilla ardiente abrazaban a Elizabeth, a su papá, a los tíos y a todos los que sentía tan profundo este dolor.

Sin duda alguna, María Belén Bernal está causando un antes y un después en Ecuador. El estado debe otorgar garantías de protección a las mujeres, a los hombres, a los niños y niñas. Estamos frente a un crimen que nos toca el corazón por como se dieron los hechos, sin embargo, la consternación, la admiración y nuestro más sincero pésame están con la familia Bernal Otavalo y asimismo con Isaac.

Que el dolor de Elizabeth Otavalo no nos encuentre indiferentes. Te abrazamos y te acompañaremos en tu búsqueda de justicia, verdad y reparación. No estás sola Elizabeth, no estás solo Isaac, no están solas el sinnúmero de mujeres que a diario viven esta cruel realidad en nuestro país.