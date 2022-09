Madre de María Belén Bernal se declara en movilización permanente y pide a la ciudadanía se sume

Elizabeth Otavalo compartió un video en sus redes sociales en el que pide a todas las organizaciones que se sumen a la movilización permanente que se dará desde la tarde de este lunes 19 de septiembre en diferentes puntos del país. Además exige respuestas de las autoridades, principalmente de quienes fueron las últimas personas que estuvieron con su hija.

¡Por Dios les pido! Necesito que todas esas organizaciones e instituciones me ayuden a encontrar a mi hija. Desde hoy me declaro en movilización permanente para la búsqueda de mi hija María Belén Bernal. Policía Nacional, ¿dónde está mi hija? También quiero saber dónde está el prinicipal sospechoso Germán Cáceres con quien estuvo por última vez. — Elizabeth Otavalo, mamá de María Belén Bernal.

La incertidumbre y dolor se apoderan de una madre. Hace más de una semana María Belén Bernal no vuelve a casa, no ve a su hijo, no abraza a su madre. Hace más de una semana le quitaron el alma a una mamá que hoy camina entre las calles de donde fue vista por última vez y en dónde estima un proceso judicial pueda responderle a tantas de sus dudas.

Un comité de búsqueda

Este fin de semana las acciones de búsqueda se intensificaron, y la madre de Bernal fue parte de este proceso tan doloroso. La Policía Nacional dio a conocer en sus diferentes redes sociales las acciones que están tomando para encontrar a María Belén Bernal.

Varios llamados en redes sociales anuncian plantones “por la vida y justicia de las mujeres”. Estos eventos se darán en diferentes fechas y sectores de Quito, y del país. El respaldo por parte de usuarios de internet es evidente y deja ver que Elizabeth Otavalo y decenas de madres que buscan a sus hijas en Quito no están solas.

En Twitter usuarios compartieron la dolorosa foto que deja ver la desesperación, angustia e incertidumbre que embarga a Elizabeth Otavalo. En la foto se la puede ver a la mujer corriendo por las montañas y quebradas aledañas al lugar donde fue vista por última vez con la esperanza de hallar a su hija.