¿Cómo era la relación entre Gérman Cáceres y María Belén?: esto respondió la mamá de la abogada

María Belén Bernal se encuentra desaparecida desde el pasado 11 de septiembre, la última información que se conoce acerca de ella fue cuando ingresó hasta la Escuela Superior de Policía ubicada en Pusuquí. El centro de educación hoy se ve implicado como el eje central de una desaparación, lo que también nos hace cuestionarnos, si ya ningún lugar es seguro o si la Policía ya no se está formando para velar por la integridad de la ciudadanía.

En una entrevista realizada por el medio de comunicación NotiMundo a Elizabeth Otavalo madre de la funcionaria judicial. Ella reveló cómo era la relación entre su yerno e hija. “Yo veía una relación normal, de hecho la semana pasada estuvimos en mi casa y almorzamos hasta con su familia”, contó.

Por otro lado, la Policía Nacional no ha presentado información sobre un posible seguimiento a la familia del principal sospechoso, según lo contó Elizabeth Otavalo. “Le llamé a su mamá y no me contestó; eso me da un fiel testimonio de que no quieren hablar conmigo o le estan ocultando al hijo”,expresó.

🔴#AHORA| “Mi hija nunca me dijo que hacían fiestas (en la Escuela Superior de la @PoliciaEcuador). Ha sido un festín, cuando yo entré ahí, en la basura había cualquier cantidad de botellas de cerveza”, denuncia #ElizabethOtavalo, en #NotiMundoEstelar. pic.twitter.com/rHR2I48SDg — NotiMundo (@notimundoec) September 16, 2022

También deja claro que no se encuentra respaldada por la Policía Nacional. “No me siento respaldada, hay cosas que se dicen, y otras que no. Si yo no estoy detrás de todo nadie me informa de nada, y yo solo quiero saber donde está mi hija”.

Señora Elizabeth en algún momento vio algo inusual en la relación de su hija. “No, nosotros teníamos una relación muy estrecha con mi hija, pero nunca me contó nada malo. Ella le cuidaba y mimaba a él”, reveló.

Finalmente, hizo un llamado a quienes se han dado cita a las afueras de la Fiscalía para brindarle respaldo en este difícil momento. “Ciudadanos por favor no dejen de buscar a María Belén, su hijo la necesita, y yo quiero a mi hija de vuelta”, concluyó.