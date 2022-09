Escuela amenaza a madres y les prohíbe vestir sexys para retirar a sus hijos

Las prohibiciones en cuanto a la vestimenta para las mujeres siguen estando presentes en la sociedad y una escuela ha amenazado a las madres que acudan a dejar o buscar a sus hijos con ropa “inapropiada”, situación que se ha vuelto viral generando distintas opiniones divididas.

Las autoridades de una escuela ubicada en Saltillo, Coahuila, emitieron un comunicado a través de un cartel, haciendo alusión a las normas de la institución, en cuanto a las prendas de las mujeres y amenazando con tomar acciones severas en caso de no acoplarse a las reglas.

“Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa”, advierte el centro escolar.

La tajante prohibición a las madres que ha indignado

“Atención, señoras madres de familia. Se les pide de las manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No minishort, No minifaldas, No blusas escotadas, No blusas de tirantes, No blusas transparentes. Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa, Evítense faltas de respeto innecesarias. Atte. Sus hijos”, se lee en el cartel en color amarillo.

El mensaje generó distintas opiniones y algunos representantes se mostraron de acuerdo a dichas recomendaciones para fomentar las buenas costumbres.

Una escuela en Saltillo, Coahuila, invita a las Madres de familia que, al recoger sus hijos, no vayan vestidas de forma provocativa. Recomienda se vistan con ropa adecuada en ese plantel educativo. El aviso a la entrada de la escuela se explica en forma detallada. ¿Que opina?. pic.twitter.com/EcBTnyiUhh — Jose Luis Taylor (@jolutay) September 7, 2022

“Bueno es un centro educativo, donde enseñan no solo letras y números si no también cultura principios y valores”, “Muy bien por la escuela, que siga con sus buenos principios y valores”, comentaron.

Sin embargo, otros repudiaron tales palabras y pidieron respetar la vestimenta de cada persona.

“Cada quien es libre de vestirse como se le dé la gana, no pueden meterse con la vida o vestimenta de cada persona creo yo que están mal con su letrero ese la escuela debe enfocarse en cómo van los niños, que vayan limpios, peinados, con su uniforme, no en cómo va la mamá. La verdad eso es argüende de la mesa directiva, siento yo”, “Deberían cambiar de escuela”, “Ahora sí !!! Cualquier vecino o escuela de tu barrio te va a decir cómo te vistas; una demanda a esa escuela se merece, con los derechos civiles o derechos humanos. Ya no estamos en tiempos de tatalapo, no jodan hombre. Y como la gente no va con pancartas diciendo cuidado tocan a nuestros hijos porque hay hasta maestros pedófilos”, señalaron.

Una de las madres de la institución decidió darle sentido a tales palabras al colocar lo que realmente debería decir.

ATENCIÓN

SRES PADRES DE FAMILIA

Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijas e hijos con respeto básico y sin sexualizar a las mamás que llegan a este plantel educativo.

-NO SEXUALIZAR

-NO JUZGAR

-NO ACOSAR

-NO VIOLENTAR SEXUALMENTE

-NO CREER QUE LAS MUJERES ESTAN BUSCANDO PROVOCARTE POR COMO VIENEN VESTIDAS

Evítenos la pena de regresarlo a su casa por mal comportamiento hacia mujeres que simplemente vienen por sus hijas e hijos con ropa cómoda y/o que les gusta (y que nada tiene que ver con usted).