Adamari se convierte en reina gótica con transparencias y encaje

La actriz Adamari López luce cada vez más radiante en sus publicaciones en redes sociales . En esta ocasión mostró un traje con transparencias y encaje que posó para la edición de “Mírame Siempre”, que es una revista de vanguardia dirigida a la mujer moderna y sofisticada que depende del periódico El Vocero de Puerto Rico.

Cautivó a sus seguidores

La también presentadora puertorriqueña de “Hoy Día” cautivó con este traje que fue escogido para usar en la portada de la revista. Seguidores fueron dejando hermosos mensajes para López después de la publicación de las fotografías donde ella manifiesta que está feliz por haberla hecho sentir más sexy, plena y segura. También lució otros vestuarios.

La presentadora lució diferentes vestuarios Instagram @adamarilopez

La presentadora disfrutó de cada detalle de la sesión fotográfica

Durante la sesión fotográfica, la cuenta de Instagram de @mirame_siempre fue mostrando en sus historias, cada detalle del momento en el que Adamari fue fotografiada. En este momento la mencionada revista, tiene a esta hermosa y talentosa mujer en su foto de perfil de Instagram.

Adamari López Instagram @adamarilopez

Adamari López se sinceró sobre la posibilidad de que su ex Toni Costa resultara ganador de La Casa de los Famosos

Por otra parte, la presentadora se sinceró y dijo qué piensa sobre la posibilidad de que Toni Costa su ex pareja sea el ganador de La Casa de los Famosos. De ser así, señaló lo que él debería hacer con el premio del programa.

Jorge Bernal y Adamari López en el programa "Hoy día". Jorge Bernal y Adamari López en el programa "Hoy día". (Captura de pantalla Telemundo.)

El presentador Jorge Bernal durante su visita a Hoy Día dijo que no creía que la estrategia de Toni Costa fuera a funcionar sin embargo le ha resultado por eso, no perdió la oportunidad de hablar del bailarín español y hasta consiguió que Adamari López diera su opinión sobre el desempeño de su ex en el reality show y le preguntó: “¿Te sorprende que Toni esté entre los cinco finalistas?”, enseguida la conductora respondió que ella sí lo visualizaba en la final.

Adamari López, esta vez hasta compartió en qué podría gastar el bailarín el dinero del premio si llegara a ganar: “Dijo, y esperando que cumpla, que tiene algo que ver con la niña”.