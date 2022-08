Un nuevo episodio de violencia en el fútbol se registró el pasado fin de semana en Argentina, luego de que la árbitra Dalma Magali Cortaldi anotara una infracción y dos sanciones encontra de tres de los jugadores. En el video que se volvió viral en redes sociales se puede ver al hombre que por detrás de la mujer la golpea de manera contundente en su cabeza y ella de repente cae y golpea su frente con el suelo.

Minutos después el partido es suspendido, y el agresor es perseguido por otro árbitro y oficiales del lugar. En medio de la violencia que vivió la mujer ella se levanta por sus propios medios, pero algo desconcertada por lo sucedido.

Las declaraciones de la árbitro

En una conversación con FM Urbana, contó el brutal momento que vivió. “Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”, expresó.

“Cuando caí perdí el conocimiento”: habló la mujer árbitro que fue golpeada por un futbolista árbitra agredida

Además, la jueza contó que ha conocido de diferentes situaciones en las que maltratan a hombres, mujeres y les pide que no se callen y pongan la denuncia. “Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol no se queden calladas o callados”, acotó.

Finalmente, el futbolista que golpeó a Dalma aún se encuentra detenido. La mujer ya está estable en su domicilio, pero continuará con las acciones legales y en reposo médico.