Olimpia Melo, activista mexicana es parte de las 100 personas más influyentes por la revista Time

Olimpia Coral Melo Cruz, activista mexicana e impulsora de la ley Olimpia, fue elegida como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time. La mexicana acudió al evento donde se encontró con personalidades como Zendaya, que también formaron parte de la lista.

Olimpia Melo, creadora de la Ley Olimpia, es reconocida a nivel internacional

Olimpia Melo realizó una de las victorias más importantes de los últimos años en los derechos de las mujeres cuando convirtió la violencia y acoso digital en un delito en México.

La Ley Olimpia, nombrada así en honor a Olimpia Melo, castiga con cárcel a quien comparte material sexual sin el consentimiento de la persona involucrada.

Todo comenzó cuando Olimpia fue víctima de una pornovenganza a los 18 años de edad. Su ex pareja, con quien llevaba seis años, la grabó y posteriormente compartió un video íntimo sin su consentimiento por redes sociales.

Te recomendamos: Creadora de “Ley Olimpia” expresa su apoyo a Ángela Aguilar y nos demuestra que el apoyo entre mujeres es el más fuerte

Tras hacerse público el video, fue víctima de burlas y hostigamiento e incluso llegó a pensar en el suicidio debido a la presión y escrutinio social al que se enfrentó. En un artículo que escribió para la BBC, declaró:

“Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decían que yo, una chica que tenía futuro, “estaba quemada en las redes sociales”. Lucraron con mi cuerpo.”

Te recomendamos: Aprueban Ley Olimpia a nivel nacional y así es como nos protege a todas

Olimpia Coral Melo Cruz, mexicana entre las 100 mujeres más influyentes del mundo https://t.co/nXG56p7Rx6 pic.twitter.com/4M9PDLesFx — Egla Solórzano J (@TinaSoloJuarez) June 10, 2022

Después de un largo proceso comprendió que había sido víctima de un tipo de violencia y comenzó a estudiar el tema, así tomó impulso para crear una ley y que su caso no volviera a repetirse.

Fue su madre quien le dio apoyo y fuerzas para reconocer que no había sido su culpa. Al enterarse de lo que había pasado, le dijo:

“Tú sólo disfrutaste tu vida sexual -como lo hace cualquier persona- y hay una prueba de eso. Vergüenza sería que hubieras robado o matado. Incluso maltratado a un perro”.

Te recomendamos: Qué hacer si filtran tu “pack” en internet o redes sociales

#MujerMaravilla 💜✨ |



¡@OlimpiaCMujer es histórica!



Orgullosamente poblana y huauchinanguense, Olimpia Coral Melo Cruz es una de las personas más influyentes del mundo y la única mexicana elegida para 2021 por la revista Time.#LeyOlimpia pic.twitter.com/XusBMMwMmf — ariadne song (@endaira05) June 9, 2022

La Ley Olimpia contempla hasta seis años de cárcel para quien distribuya material sexual sin consentimiento de la persona que lo protagoniza.

En su paso por la alfombra roja del evento de Time, Olimpia dijo:

“A mis compañeras latinas, que luchemos, que no nos quedemos calladas. Que el miedo mata, pero también la complicidad de las empresas, de los países donde no se dejan de ver los cuerpos como objetos sexuales”, dijo la activista en la alfombra roja del evento de la publicación, enfatizando que también se debe eliminar el “falso discurso de empoderamiento y estereotipo de belleza, que no hace mujeres a las mujeres”.

Hablé con Olimpia Coral Melo Cruz, vocera del Frente Nacional de la Sororidad, sobre el proyecto de reformas para tipificar la violencia digital contra las mujeres.



Les comparto en Instagram la entrevista completa: https://t.co/H5bSlpzm2J pic.twitter.com/sF2FGiifJn — Monica Garza (@monicagarzag) September 18, 2019

En el evento se encontró con la creadora del movimiento Me Too y se tomó una foto con ella para dedicarle un mensaje: