Estos son los récords que ya no existen en el 'Guiness Book' (y que bueno)

No es secreto para nadie que el “Guiness Book” lleva los más inusuales récords, pero lo que muchos no saben es que algunos de ellos ya no están y eso por los más distintos motivos, incluyendo los de salud.

Y si tienes curiosidad y quieres conocer cuáles son algunos de estos retos que ya no suman al análisis anual, te dejamos a continuación 6 de ellos y las respectivas aclaraciones.

El menor tiempo para comer un buey ENTERO

!Así es! Aunque el libro de los récords tiene fecha de lanzamiento en los 50, este fue el récord de un hombre alemán, que en el año 1880 logró comer en un periodo de 42 días un buey entero asado. Hoy día ya no existe tal reto, una vez que dicha acción fue relacionada a la gula.

¿Cuántos litros de cerveza puedes beber en una sola hora?

Para el irlandés Jack Keyes, en el año 1969, su máximo fueron 36. No hace falta que expliquemos por qué tales récords con alcohol son considerados peligrosos, ¿verdad?

El michi más pesado del mundo

¿Te imaginas tal récord? El año 1986, con un total de 21,3 kilogramos, Himmy fue considerado el gato más pesado del mundo. La propuesta ya no es parte del Guinness Book para evitar que la gente engorde a sus mascotas deliberadamente.

Mayor cantidad de globos lanzados de manera simultánea

Aunque el objetivo fuera positivo, y eso porque la idea de un instituto de meditación de Filipinas era la de enviar un mensaje por la paz mundial, lanzar un total de 15.185 globos de una sola vez, nos parece un poco peligroso, ¿verdad? Después de tal hecho en el año 2013, acciones semejantes fueron suspendidas.

¿Por cuánto tiempo puedes mantener una pipa encendida?

Aunque no lo creas, sí, este fue otro récord mundial. Según rescata Metro World News Brasil, en su primera edición, Paul Lauderbac, un hombre de Estados Unidos logró mantener una pipa encendida por un total de 1 hora, 55 minutos y 11 segundos. La propuesta ya no existe por temas de salud