Caso Debanhi Escobar: Gustavo Soto, “El Jaguar”, confiesa vínculo con el dueño de Alcosa

Gustavo Soto, presuntamente apodado como “El Jaguar” es un hombre que ha sido señalado en el caso de Debanhi Escobar por su posible relación. A dos semanas se haber encontrado el cuerpo sin vida de la joven, Gustavo reveló que es hermano del dueño de Alcosa.

Hay que recordar que Alcosa, fue el primer lugar donde se dio a conocer que Debanhi pidió ayuda tras bajar del taxi de aplicación que la llevaría a su casa, luego de acudir a una fiesta en la Quinta Diamante el pasado 9 de abril.

De hecho, Mario Escobar, el padre de la joven fallecida aseguró que la empresa de transportes ha estado ocultando información porque faltan algunos minutos en la grabación donde se ve a su hija ingresar a sus instalaciones, lo cual, la pone en la mira de las investigaciones.

Escobar dijo que escondieron un video que puede resultar decisivo para esclarecer el caso de su hija y pide la asistencia de las autoridades para solicitar los discos duros de las cámaras de seguridad y así recuperar el material faltante de aproximadamente ocho minutos.

Debanhi Escobar La fiscal Griselda Núñez aseguró que el DVR de la empresa Alcosa ya se encuentra en poder de la Fiscalía de Feminicidios. (Especial)

El presunto “Jaguar” confiesa vínculo con el dueño de Alcosa

Gustavo Soto confesó tener un vínculo familiar con el dueño de la empresa de transportes Alcosa, el hombre señalado presuntamente como “El Jaguar” dijo ser medio hermano del propietario de la compañía donde se vio entrando a Debanhi Escobar la noche que desapareció y donde pidió ayuda.

Gustavo expresó mediante un video en redes sociales que no tiene que ver con Alcosa y afirmó que recientemente no ha ingresado a las instalaciones en Nuevo León y la ocaisón en que lo hizo fue hace años.

Además, dijo que no se encontraba en México el día de la desaparición de la joven. “Yo tengo pruebas donde yo no estoy el 9 de abril de 2022. Yo estoy en Corpus Christi. Tengo fotos de cuando estaba jugando póker a las 5:28 de la mañana. A mí no me está buscando nadie”, reveló a través de su cuenta de Instagram.

El supuesto “Jaguar” dijo que vive en Estados Unidos y que se enteró de la desaparición de Debanhi por la foto que se difundió en redes sociales, donde se le veía en medio de la carretera y jamás pensó que fuera impactar en su vida.

El hombre piensa tomar acciones legales contra quienes lo difamen, pues tras el caso de esta joven ya ha recibido amenazas de muerte: " hice mi primer denuncia, mancharon mi nombre y dañaron mi reputación. Esto tiene que parar”, aseguró.

Asimismo, afirmó que el apodo de “El jaguar” no existe, pues a él lo conocen como “King Kong” y que alguien a alguien a quien no le cae bien, se robó sus fotos de redes sociales y lo relacionaron en un chat donde supuestamente Debanhi conversa con sus amigas y les asegura que le temía a “El jaguar”.

Alcosa Dentro de la investigación para dar con el paradero de Debanhi Escobar Bazaldúa, se inspecciona una empresa ubicada sobre la carretera a Laredo (Aracely Chantaka)

Por su parte, el día en que desapareció Debanhi, el hombre hizo una transmisión en vivo en redes sociales y se encontraba en una playa aparentemente en EE. UU. en una clase de ski acuático a las 18:00 horas.

Para las 22:30 del 9 de abril, Gustavo Soto volvió a hacer un live cuya duración fue de cinco minutos en lo que parece un centro nocturno y está acompañado de una persona a quien llama “My gringo friend”.