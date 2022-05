Mario Escobar, padre de Debanhi no descarta que el cuerpo sea exhumado para conocer la verdad

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar declaró que no descarta que el cuerpo sea exhumado para realizarle nuevas pruebas y conocer la verdad sobre cómo murió. Él sostiene que el fallecimiento de su hija no fue un accidente sino un feminicidio y busca justicia para ella y su familia.

Mario Escobar, padre de Debanhi quiere hacer lo necesario para conocer la verdad y buscar justicia por su hija

El padre de Debanhi Escobar declaró lo que más desea es dejar descansar a su hija, sin embargo está dispuesto a hacer lo necesario para descubrir la verdad y demostrar que su hija fue víctima de feminicidio. Esto incluye exhumar los restos.

“Si hay necesidad sí, no tengo ningún problema. Digo, yo lo que más quiero es dejar descansar a mi niña. No he tenido duelo ni lo voy a tener, me quebraré en momentos difíciles pero yo lo que quiero es saber la verdad.”

Debanhi Escobar La joven fue encontrada muerta en una cisterna del Motel Nueva Castilla (Especial)

Mario Escobar también reveló que debido a las investigaciones no ha podido llevar un duelo normal y que lo que desea es dejar descansar a su hija.

“Lo que más quiero es dejar descansar a mi hija. No he tenido duelo, mi corazón sufrió una embolia y ahí se quedó. Ustedes no saben lo que yo pudiera sentir, pero es mi forma de ser, ser un poco fuerte. Yo lo que quiero es saber la verdad”

Mario dijo que permitió que se realizaran otros estudios además de la necropsia, uno de ellos fueron los análisis toxicológicos para determinar si Debanhi se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas. También se realizó un examen para saber si fue abusada sexualmente.

Debanhi Escobar (Twitter)

El padre de la joven declaró que el resultado de las pruebas toxicológicas no es relevante ni para él, ni para la investigación.

“Para mí no es relevante. Si estaba drogada, ebria o escandalizada para mí no es relevante, lo que estoy checando es que se determine que fue un feminicidio. Te adelanto algo, mi hija no se drogaba”.

Las conclusiones de los análisis practicados a los restos de Debanhi serán integrados a la carpeta de investigación, incluidas las extraídas de la autopsia particular que su padre realizó.

Mario Escobar El papá de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, confesó que ha recibido amenazas (Foto: cortesía)

Mario Escobar había adelantado algunas discrepancias entre el peritaje particular y el de la Fiscalía, por ejemplo el tema del calzado que llevaba Debanhi.

“Mi hipótesis es que alguien la mató. Los tenis no estaban en su lugar, si ella se hubiese caído mi hipótesis es que se hubiera caído con los tenis. Para quitarse unos Converse que tienen siete u ocho agujeros a doble atadura, ella se tardaba 15 o veinte minutos en quitarse los dos zapatos. Las agujetas de los tenis estaban sueltas.”

Ayer presentó los resultados de la autopsia independiente ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, para que sea integrado al expediente del caso. Una vez que sean analizados por los organismos competentes serán reveladas más inconsistencias entre los estudios que ordenó el papá de Debanhi Escobar y los de la Fiscalía.