Persecución y patada, los últimos momentos de Debanhi con vida; según nuevos videos

Luego de que la periodista Azucena Uresti reveló en su noticiero dos videos inéditos del caso Debanhi Escobar. En uno se observa como la joven es perseguida por otro chico para supuestamente calmarla, sin embargo, ella reacciona propinándole unas patadas.

En el otro se observa como Debanhi y sus amigas están comprando alcohol. A continuación te mostramos la cronología del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa tras su desaparición el pasado viernes 8 de abril hasta el hallazgo de su cuerpo el jueves 21 de abril en la cisterna de Motel Nueva Castilla.

De acuerdo con testimonios de la familia y amigos, el terrible suceso comenzó cuando Debanhi Escobar salió de su domicilio, ubicado en la colonia La Enramada, Municipio de Apodaca, Nuevo León el pasado 8 de abril, para acudir a una fiesta con sus amigas Saraí ‘N’ e Ivonne ‘N’, ésta última a quien tenía de conocer menos de tres de meses.

Mario Escobar, padre de Debanhi aseguró que esa noche sus amigas habían pasado por su hija. Solo conocía a Saraí. Posteriormente, las chicas llegan en un taxi a una fiesta de un amigo alrededor de las 23:30 horas en la calle Simón Bolívar en el centro de San Nicolás.

En uno de los videos que captaron cámaras de seguridad, aparecen las tres jóvenes en una tienda de conveniencia comprando una botella de vodka, un refresco de toronja, vasos desechables y una bolsa de hielo. Regresan al lugar de la reunión, en donde Debanhi participó en unos juegos donde consume alcohol, según el relato de Sarai e Ivonne.

Sin embargo, sin razón alguna, Debanhi, Sarai e Ivonne se trasladan a otra fiesta cerca del mismo sitio (a unos escasos 500 metros). No obstante, al ver que no les abrían, pidieron un taxi de una app de viajes a las 0:49 horas para ir a otra fiesta.

El conductor Juan David Cuellar abordo de un Tesla blanco año 2018 pasa por las tres chicas para llevarlas a su destino. Al llegar al lugar, se dan cuenta de que la fiesta ya había terminado, pero encuentran otro festejo cerca de ahí, en la quinta El Diamante, uniéndose a un grupo de chicos que estaba en el lugar a las 0:20 hrs.

Según declaraciones de los asistentes, las tres chicas, al no estar invitadas a la fiesta, el festejado les permite pasar a las 1:30 horas. Al paso de los minutos, la cámara de seguridad ubicada afuera de la quinta capta el momento en como Debanhi sale corriendo y un joven trata de detenerla, y ella lo golpea y le propina hasta una patada.

Enseguida, las amigas de Debanhi y el grupo de jóvenes que las acompañaba se unen para calmar la situación. De acuerdo a las declaraciones de Sarai, Debanhi llevaba consigo la botella de vodka, se muestra en estado inconveniente, manoteaba, insulta a todo aquel que se le acerque hasta el punto que llega a morder a uno del grupo de amigos. Refiere además que se queda dormida aproximadamente unos 15 minutos en el lugar.

Al ver la difícil situación, Ivonne manda un mensaje entre las 3:29 y las 3:36 horas a Juan David, quien anteriormente le había pedido su número de celular y pide que se lleve a Debanhi debido al estado de ebriedad que se encontraba.

En su declaración a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Juan David Cuellar refiere que Debanhi se comportó de manera agresiva y lo insultó en varias ocasiones, ya que ella quería regresar a la fiesta.

En los mensajes de texto y grabaciones de voz en whatsapp se escucha a David Cuellar pedir ayuda a Ivonne, debido que tiene mal la dirección del domicilio de Debanhi. Incluso, ambos señalan que intentan comunicarse con la madre de la joven sin tener éxito alguno.

A las 4:25 horas, el conductor le manda un mensaje de voz a Ivonne y le dice que Debanhi se bajó de la unidad. Posteriormente, le toma una foto a Debanhi donde aparece en la carretera Monterrey-Laredo, la cual se hizo viral en las redes sociales.

“Oye (Ivonne) se bajó. No quiere irse, yo no más te aviso. Se bajó, no quiso que la llevara, me empezó a manotear, ya solo le dije que se bajara, pero yo no más te aviso para que vengan con ella porque está muy agresiva”, dice en el primer audio.

“Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso y me dijo que se iba a bajar a la ver%$ y se bajó”, afirma en el segundo audio.

“Yo no la puedo subir a la fuerza y así porque me pueden acusar de secuestro y ya vez como está el tema (de los secuestros) y mejor me retire de ahí”, comenta en el tercer audio.

Tras la respuesta de Ivonne de no saber que hacer, el chofer le comentó lo siguiente: “Vengan por ella porque está grave y no vaya a hacer una loquera. Me dijo que sus papás eran abogados, que me iban a meter a la cárcel, y pues no quiere meterme en ningún problema. Yo ya ando en otro viaje, yo la dejé ahí”. “Yo pienso que no sean gachas y vengan por ella, por qué venía con ustedes y si la verdad anda muy mal”. “Yo la iba a llevar a su casa y no se dejó. Incluso me iba a arriesgar de que su mamá y su papá pensara que yo la emborraché y más porque no traía la app, pero aun así yo la quería ayudar y no se dejó”.

En otra serie de mensajes, el conductor de la aplicación de taxis, argumenta que Debanhi la dejó cerca de la avenida y le recriminó a la amiga de que le dieron de tomar porque iba en un estado inconveniente, a lo que Ivonne le contesta: “nada, solo tomó bastante vodka”.

“¿Pero qué le dieron de tomar porque venía como si estuviera drogada?. Me quisieron aventar la bronca a mi, trate de ayudarla, pero no se dejó”, argumenta el conductor.

Después, el chofer comentó que regresó al lugar donde Debanhi se bajó del coche, sin embargo, ya no se encontraba, por lo que les pidió a las amigas que marcaran a sus familiares para qué se enterarán de la situación.

“Oye regresé al lugar y ya no la vi. Si tienen el número de su mamá o alguien conocido, avísenle. Por eso, le dije (a Debanhi) que le marcara a su mamá, pero ella no quiso porque no tenía pila y le dije que lo cargara en el coche, pero dijo que no, que le valía, por eso te pedí el número de su mamá. Por favor, avísame si llego a su casa con bien porque tengo el remordimiento de no poder ayudarla”, finalizó.

De acuerdo con cámaras de vigilancia y recabadas por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Debanhi Escobar deambula por la zona. La empresa Alcosa en sus cámaras de vigilancia logra captar a la joven caminando sobre el camellón y luego por la calle, incluso uno de los autos maniobra para esquivarla. A las 4:29 horas, cruza la carretera y llega a la entrada del establecimiento, se asoma en la caseta y prosigue con su camino.

Debanhi Escobar llega a las 4:33 horas corriendo a la entrada Motel Nueva Castilla tras ser captada por una de las cámaras de seguridad al interior del restaurante fuera de servicio que graba la puerta jardín con vista a la alberca y a la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

La puerta que da vista a la carretera, Debanhi pasa corriendo a la entrada sin que nadie la persiga.

Después se ve como Debanhi llega a la puerta que da vista al jardín y a la alberca, se asoma al interior del establecimiento y vuelve a correr esta vez al patio del local. Pasan 20 minutos y en ningún momento se ve a otra persona buscándola o persiguiéndola.

Finalmente, a las 4:56 horas, la cámara del interior del restaurante vuelve a captar a Debanhi caminando en paralelo a la barda, siendo está la última imagen de la joven con vida cerca de la zona de las cisternas donde fue encontrada muerta.

Después de 13 días de búsqueda, la Fiscalía de Seguridad del estado encontró el cuerpo de Debanhi Escobar en la primera de tres cisternas que hay en el Motel, con una profundidad de 4.43 metros y un nivel de agua de 90 centímetros, de acuerdo al croquis trazado por el Instituto de criminalística y servicios periciales.

En el interior de las cisternas hallaron el cuerpo, así como las pertenencias de Debanhi.

En la fosa 1 se logra localizar: Los tenis color negro con blanco con la leyenda Converse, talla 5.5 y de aspecto sucio, y un fragmento de tejido con fauna cadavérica.

Entre las fosas, se encuentra una bolsa de mujer color negro, el cual contenía un recipiente de plástico rojo, un brasier color blanco, dos piezas de tela color beige y un cubrebocas blanco y negro, todos los objetos de aspecto sucio.

Mientras que en la fosa 2, había un encendedor color blanco con amarillo, una argolla metálica con tres llaves metálicas y dos llaveros, una bolsa tipo monedero en color tornasol y otro recipiente de plástico.

