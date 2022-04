Familiares y amigos le dan el último adiós a Debanhi en Galeana, Nuevo León

Esta tarde, los restos de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa arribaron al municipio de Galeana, Nuevo León, donde fue sepultada en el panteón Barrio de Jalisco del poblado de Laguna de Labradores.

Familiares, amigos, colectivos feministas, así como pobladores de la zona custodiaron el féretro de la joven de 18 años, que partió rumbo al cementerio de Barrio de Jalisco donde se encuentra la cripta de la familia Escobar Bazaldúa, la cual será la última morada de Debanhi.

Durante el camino hacía el cementerio, se pudo apreciar decenas de personas, quienes vestían camisas blancas, llevaban globos blancos y morados, así como carteles con leyendas: “Debanhi, hermosa vuelta alto”, “Ni una más”, “Sus amigas no la cuidaron”, “Justicia, ya no más”, “Samuel renuncia, cuantas más”.

También te puede interesar: Filtran video de los últimos minutos de vida de Debanhi

Al llegar al panteón Barrio de Jalisco, Mario Escobar, padre de Debanhi, agradeció a la gente que acudió al funeral de su hijo y aseguró que buscará justicia caiga quien caiga.

Desde la cuenta oficial de Instagram de la adolescente, se observa como familia y amigos caminan para despedir a Debanhi Escobar. Foto: Instagram / debanhi.escobar

Tras ser sepultada en la cripta donde descansarán los restos de Debanhi, un amigo de ella le rindió homenaje al interpretar la canción ‘Qué me alcance la vida’ del grupo Sin Bandera.

Al termino de la canción, el cantante expresó: “Por siempre vivirás en nuestros corazones”, y abrazó a la señora Dolores, madre de Debanhi.

En la cuenta oficial de Instagram de Debanhi Escobar, se compartió una historia del último adiós de la adolescente. Foto: Instagram / debanhi.escobar

También puedes leer: CIDH confirma que Debanhi Escobar fue víctima de abuso

El padre de Dhebani da unas palabras en el sepulcro de su hija tras 13 días de búsqueda

“Estamos destrozados por dentro, nuestros corazones están partidos porque teníamos mucha esperanza en Dios y en toda la gente en que íbamos a encontrar viva a mi hija. No fue así, la encontramos pero me la mataron, muerta, golpeada, asfixiada. Estamos hartos de toda esta inseguridad que hay en Nuevo León”.

“Me tocó a mí y a mi esposa ser partícipes de este movimiento, porque antes de eso pasó lo de María Fernanda, por eso el apoyo, no somos gente de dinero, somos gente humilde, gente que no le hacemos daño a nadie”, dijo.

“La Fiscalía quiere meter un comunicado diciendo que murió de un golpe en la cabeza y es mentira, la golpearon, porque nosotros la vimos, no tuvimos miedo a verla”, demandó el padre.

Asimismo, aseguró que “esto no termina aquí, se encontraron cinco personas vivas, se encontraron vivas y hay que decirlo, necesitamos más operativos así. Necesitamos más gente empática que salgamos a las calles y busquemos a las personas utilizando los protocolos, no nada más poniendo mensajes en internet porque así no vamos a tener apoyo. Yo tuve el apoyo, lo tengo y lo aproveché”.

Entierro de Debanhi

LO MEJOR DE PUBLIMETRO TV