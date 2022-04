“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente”: Padre de Debanhi Escobar

El padre de Debanhi Escobar en conferencia de prensa aseguró que la versión que dio la Fiscalía de Nuevo León sobre su hija que se resbaló en la cisterna, donde fue encontrado su cuerpo es totalmente falsa.

“Es mentira, no se resbaló, considero que me mintieron a mí y a mi esposa. Esto es un secuestro, por qué nos sacaron a mí y a mi esposa”, comentó.

Mario Escobar, el padre de la joven aseguró que el caso de Debanhi ‘no es un circo’ y llegará hasta las ultimas consecuencias para encontrar a los culpables.

“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente. Si hay que meter a la cárcel al que se meta, caiga quien caiga, llegaré hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

Sobre las amigas que acompañaron a la quinta a Debanhi, el señor Escobar expreso que: “sus amigas no son amigas. Las amigas no dejan a las amigas en la calle. Esperas a que esté en su casa o en algún lugar”. “Es extraño que haya videos. Qué raro que en esta zona no los haya cuando hoy cualquiera los saca en redes sociales”, dijo.

El señor Escobar mencionó también que tiene sospechas fundadas hacia el chófer Juan David Cuellar, de un servicio de app, y asegura que ante un caso de acoso, su hija haya descendido del auto.

“Tengo videos de que el chófer le tocó los pechos a mi hija y por eso se bajó del taxi. Debanhi se bajó del taxi por acoso. Acusó públicamente a este señor de detonar todo eso, por que eso detonó que mi hija se bajará del vehículo, que no se debió haber bajado por que era un taxi de alquiler”, declaró.

Cuatro veces catearon el Motel

Por último, explicó que otra de las razones por la que está enojado y decepcionado del trabajo de la Fiscalía de Nuevo León, fue por que realizaron hasta cuatro cateos en el Motel y no encontraron ninguna evidencia de su hija.

“Cuatro veces lo han cateado (el motel) y ¿porqué hasta la quinta aparece?. Pregunta, ¿sembraron el cuerpo?, ¿cómo llegó?, ¡No se pudo subir a la barda ella!. Es mentira que resbalo en la cisterna. Es una zona de peligro. No tengo miedo de decir esto por qué ya no tengo a mi hija. Es un secuestro, considero que la Fiscalía nos mintió a mi y a mi esposa”, recalcó.

“Me dijo Rodolfo Salinas, el fiscal me dijo que había un cuerpo, y enojado le respondí: ‘¿Cómo que hay un cuerpo, no me salgas que hay un cuerpo aquí, no me salgas que es mi hija porque me partes el corazón’”, agregó.

Por ultimo, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Nuevo León, Samuel García que entren de lleno al caso de su hija Debanhi y encuentren a los responsables del feminicidio.

“Exijo al presidente y al gobernador de Nuevo León, que vengan aquí y hagan lo que tengan que hacer, ya no confió en el fiscal Rodolfo Salinas, si le pasó información, no sé si se vaya fugar información”. puntualizó.