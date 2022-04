“Una niña muy sentimental”, así describe el padre de Debanhi a su única hija

El caso de Debanhi Escobar continúa siendo uno de los principales focos de atención de las autoridades en Nuevo León. Su padre Mario Escobar ha mantenido al público al tanto de la investigación y continúa pidiendo apoyo para encontrar a su hija. En recientes declaraciones reveló cómo es el carácter de su hija y cómo era su vida antes de desaparecer.

Padre de Debanhi la recuerda como una niña sentimental y cercana a su familia

El padre de la joven de 18 años de edad reveló en una entrevista con Milenio cómo es Debanhi y cómo había vivido los últimos años de pandemia.

Su padre afirma que es hija única y estudiante de derecho. Una característica de ella es que es una joven muy sentimental y que le gusta divertirse.

“Una niña muy sentimental, que si alguien le decía algo real o jugando ole hacían un desaire, a ella le daba mucho sentimiento”

También recordó que durante la pandemia estuvo prácticamente encerrada durante dos años, desde los 16 a los 18, por lo que no tenía mucha experiencia al salir sola.

“Desde los 16 hasta los 18, imagínate cuando empieza a conocer el mundo a los 18 dice que ya es mayor de edad, pues prácticamente se quieren comer el mundo”

Mario aseguró que su hija siempre estaba con sus padres, pasando tiempo en su casa y siempre estuvo protegida por el amor de su familia.

“Una niña de hogar, casi no salía, nuestra niña que siempre estuvo con nosotros al lado y siempre ha estado. Queremos que regrese porque siempre le dimos amor y se lo vamos a seguir dando en el momento en que regrese a nuestra casa”.

Mario Escobar recuerda que una de las últimas cosas que su madre le dijo a su hija fue que no saliera, debido a la inseguridad en el estado.

“Ella nos dice que va a una fiesta, llegan sus amigas ahí a la casa, mi esposa le comenta: ‘No salgas, hay mucha inseguridad’, pero ellos como adolescentes no miden los peligros”

Por ahora su familia continúa realizando búsquedas y trabajando de la mano con las autoridades para encontrar a Debanhi.

Anteriormente, el padre de la joven declaró que lo único que quiere es encontrar a su hija y llevarla a casa, sin importar las condiciones en que se encuentre, ya que confía que él podrá cuidarla una vez que estén juntos.

“Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese. Yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”

De acuerdo con El Universal, Mario Escobar destacó su agradecimiento a la fiscalía por los avances que han tenido en su caso. Dijo que por el momento hay muchas líneas de investigación y no se ha descartado nada.

Al mismo tiempo, sus padres asistieron al cateo del personal de la empresa de transporte de carga ‘Alcosa’, lugar al que entró Debanhi antes de desaparecer.

¿Qué le pasó a Debanhi?

Debanhi asistió a una fiesta con dos amigas en una quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla. Después de pasar un tiempo en la fiesta, las dos jóvenes con las que se encontraba regresaron a sus respectivos hogares, Debanhi se quedó por más tiempo.

Al irse, sus amigas pidieron un taxi con un contacto de confianza para Debanhi. El conductor que la recogió fue la última persona que tuvo contacto con ella.

El conductor declaró que la dejó sobre la carretera a Laredo a la altura de la Colonia Nueva Castilla al rededor de las 5:00 horas y le tomó una foto que envió a las amigas de la joven, que es la última imagen que se tiene de ella.

Después de esto nadie pudo contactarla y su familia asegura que la joven fue abandonada sola en la carretera.

Hasta ahora se sabe que tras haber sido dejada a un costado de la carretera, Debanhi caminó aproximadamente 20 metros hasta la empresa de transporte de carga Transportes Internacionales Alcosa.

En las inmediaciones de dicha empresa hay alrededor de 15 cámaras de videovigilancia. En una de ellas se ve cuando la joven llega a la empresa y entra en el lugar, sin embargo no se ve el momento en el que salga.

El padre de Debanhi comentó que los dueños de las cámaras tardaron varios días en entregar los videos a las autoridades, por esa razón hasta ahora se dio a conocer esta nueva pista.

Finalmente declaró que no se ha cerrado ninguna línea de investigación y continuarán con las jornadas de búsqueda. Además pidió que no se difunda información falsa.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas lanzó el anuncio de 100 mil pesos de recompensa para quien proporcione información del paradero de la joven.