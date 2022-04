“Ofrecen ofertas laborales”: Revelan el modus operandi de una red de trata de personas

Evelin Afinue Ramírez fue localizada sin vida en un predio de Cuautla, Morelos (México) en marzo pasado. La policía encontró su cuerpo dentro de bolsas de plástico, gracias a una llamada anónima.

Ella se había graduado recientemente y salió de su casa el día 24 de marzo para buscar trabajo, sin embargo, ya no regresó. Se sabe que acudió a una entrevista laboral en una cafetería en el poblado de Santa Inés.

En las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de este lugar, se le puede ver conversando con un hombre.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reveló, que el trasfondo del feminicidio de la joven de 24 años, es una red de trata de personas que contacta a jóvenes mediante anuncios en redes sociales con el fin de brindarles un supuesto trabajo.

Se trata de una banda delictiva que opera en la Región Oriente (de Morelos, Puebla y Tlaxcala) y se dedica a la trata de personas . Secuestran a las jóvenes ofreciéndoles empleo y “muchas de ellas por la necesidad caen”, aseguró el diputado local Julio César Solís.

El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del estado de Morelos, dijo que esperan aprehender a los responsables lo más pronto posible.

Este estado cuenta con una de las tasas más altas de feminicidios registrados en México, ya que registra 1.98 por cada 100 mil habitantes y las principales víctimas son mujeres en edad reproductiva.

En lo que va de este 2022 en Morelos, la violencia ya suma 104 homicidios dolosos: 94 de hombres y 10 de mujeres, que se investigan como feminicidio y, se espera que en los próximos días, se levante la Alerta de Violencia de Género en las localidades de Ixtla y Jiutepec, así como en otros ocho municipios.

La Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, liderada por Uriel Carmona Gándara, aseguró que esta red delictiva atrae tanto a hombres como mujeres de 15 a 25 años cuyos fines son los de explotación sexual y hace un llamado a jóvenes y padres de familia para evitar caer en estas posibles trampas.

“Aunque no nos toca a la fiscalía el tema de la prevención hago un llamado respetuoso a todos los jóvenes de la zona Oriente y de todo el estado, a que tengan cuidado, no acudan a citas de trabajo con personas desconocidas, no vayan solas, vayan acompañados”, señaló el fiscal.