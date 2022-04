Caso Debanhi Escobar: aparecen videos de la joven que avivan las esperanzas de su familia

Al cumplir una semana de desaparecida, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien dé información que ayude con la localización de la joven de 18 años, Debanhi Escobar.

Mediante redes sociales, la dependencia informó que las personas que tenga datos del caso pueden comunicarse al teléfono 81 2020 6868 o al correo electrónico cipol.recompensa@gmail.com .

Por otro lado, hizo un llamado a la ciudadanía a no compartir información falsa sobre la joven de 18 años desaparecida en el municipio de Escobedo.

El padre de la joven, Mario Escobar, reveló que junto a las autoridades revisaron más de 15 videos de cámaras de seguridad de empresas cercanas al lugar de la desaparición.

“El día de ayer estuvimos con la fiscalía. Se desahogaron cerca de 15 videos, faltan más. No puedo adelantar mucho, pero con lo que nos mostraron tenemos mucha fe y mucha esperanza de que está viva nuestra hija, yo sé que está viva mi hija, yo lo siento en el corazón, mi hija Debanhi está viva y, si ve este video, quiero decirle que no vamos a descansar para ir por ti, te vamos a rescatar donde quiera que estés, no vamos a descansar hasta encontrar a mi hija”, indicó.

Recomensa a quien dé información sobre el paradero de Debanhi Escobar

“Ayúdanos a localizar a Debanhi, si tienes información que nos ayude dar con su paradero, comunícate. Llama al 8120206868. O envía un correo al cipol.recompensa@gmail.com Seamos responsables y no compartamos información falsa”, se informó en Facebook.

El caso de Debanhi Escobar se originó el pasado viernes, cuando acudió con dos amigas a una quinta cerca de la Procuraduría General de la República (PGR) del municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con los padres de familia de la joven, las amigas de Debanhi se fueron a sus casas y la dejaron sola en el lugar, por lo que un “contacto de confianza” que trabaja en una plataforma de viajes, le pidieron que fuera a recogerla (el trabajo se hizo fuera de la app.

Posteriormente, el “contacto de confianza”, sin razón alguna, la dejó sola en la carretera a Laredo aproximadamente a las 5:00 horas, por lo que procedió a tomarle una fotografía, que es la última se tiene de Debanhi. La foto fue enviada a las amigas que la abandonaron en la quinta.

Tras la desaparición, el gobernador del estado, Samuel García, junto a su esposa Mariana Rodríguez acudieron al sitio donde fue vista por última vez a Debanhi, hablaron con los padres de la chica y aseguró que junto con la Fiscalía del Estado activaron el protocolo alba y no pararán hasta dar con el paradero de la joven de 18 años.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Comisión, la joven, de 18 años, vestía falda pantalón color oscuro, blusa tipo top blanca de tirantes y calzaba unos tenis tipo Converse azules.

Esta mañana, en las tareas de búsqueda que encabeza su familia y voluntarios en la zona en donde fue vista por última vez, se realizó una cadena de oración para pedir por la aparición con vida de la joven.