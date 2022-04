Video: Una joven se ofreció a llevar a Debanhi a casa, pero sus amigas la rechazaron

Una joven que asegura haber asistido a la misma fiesta que Debanhi Escobar Bazaldúa afirmó que se ofreció a darle un “raid”, pero las amigas que la acompañaban no quisieron porque iba a pasar por ella un taxista de confianza.

El video fue difundido en redes sociales, en donde la chica se lamenta que ahora la joven de 18 años se encuentre desaparecida tras haber asistido a una reunión en Escobedo.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi estoy segura de que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, que intentamos ayudarle, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo, insistí con sus amigas, qué si tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella”, dice en la grabación.

La joven asegura que Debanhi no estuvo sola, que Debanhi pudo estar a salvo, que hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa.

“Sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así. O sea ella no estuvo sola, y hoy nos falta ella y es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pueda estar en su casa ahorita”, agregó.

En Nuevo León, se sumaron tres nuevos reportes de jóvenes desaparecidas llegando a al menos 21. Hoy mujeres de distintas universidades se sumaron a las labores de búsqueda de Debahni Susana Escobar Bazaldúa. #EnPunto con @JLANoticias | #DecideInformado pic.twitter.com/V05fEsQawz — Noticieros Televisa (@NTelevisa) April 14, 2022

De acuerdo con lo que comenta la chica en el video, la joven no se encontraba en buen estado.

Debanhi se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de abril cuando acudió a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo.

Actualmente, autoridades, sus padres, familiares, amigos, voluntarios e integrantes de colectivos realizan búsqueda de campo en los alrededores de donde desapareció para tratar de dar con ella.