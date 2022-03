Equinoccio de primavera: rituales para aprovechar la energía de la efeméride astronómica

Al igual que todos los años, los cambios de estaciones traen consigo una gran energía que se puede aprovechar para cargarnos de buenas vibras mediante rituales y el equinoccio de primavera de este 2022 no será la excepción.

Este tendrá lugar entre el 19 y el 21 de marzo, conocido de esta manera en el Hemisferio Norte, puesto que en el Hemisferio Sur entrará en vigencia el otoño. En México será específicamente este 20 de marzo a las 9:33 horas tiempo de la capital.

Equinoccio de primavera Los expertos recomiendan absorber la energía directa del sol durante este día.

Tal como apunta Publimetro, lo que hace especial a esta efemérida astronómica es que el sol incide directamente sobre el Ecuador y la duración del día y de la noche es prácticamente igual en todos los lugares del planeta.

Rituales que debes realizar en este equinoccio de primavera

Por un mejor futuro

Rituales para el equinoccio de primavera Vive este íntimo momento y conecta contigo misma. (Reprodução: Pexels)

Y si tienes la perspectiva puesta en un mejor mañana, busca una vela blanca y enciéndela durante el equinoccio de primavera en un espacio tranquilo, donde puedas estar en soledad y conectada contigo misma.

Repite: “aquí cierro un ciclo, aquí cierro mis errores y todo lo que no quiero para mi futuro. Me despido y te dejo, me despido y te suelto, me perdono y te perdono, hoy florezco como la primavera”, apunta Ole Cosmetics.

Antes de esto, dedícale unos minutos a la meditación y a reflexionar sobre aquellas cosas que ya no quieres en tu vida.

Para recibir protección

Rituales para el equinoccio de primavera La meditación, la limpieza y escribir cartas para cerrar ciclos son recomendados.- Freepik

Por otra parte, para que siempre estés resguardada, así como tu casa y los tuyos, ubica una campana pequeña, incienso, semillas o frutas naturales y una vela blanca.

Lo primero es hacer sonar el instrumento, encender la vela y colocarla en un lugar que se considere el centro de la casa. Poner alrededor las semillas y frutas escogidas y encender el incienso mientras lo paseas por toda la casa.

Repite: “Que nuestra Madre Tierra Naturaleza llene de amor nuestros corazones y dé luz nuestro entendimiento, que proteja lo sagrado de nuestro hogar y nos permita habitar en paz”.